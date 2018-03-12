Названы 10 самых влиятельных сериалов 21 века

Сейчас все больше появляется много интересных сериалов, взять хотя бы "Черное зеркало", "Ходячих мертвецов", "Историю американских преступлений". Отмечая наступивший "золотой век телевидения", Yahoo составил список из 10 сериалов XXI века, которые оказали наибольшее влияние на этот расцвет.

Список интересен тем, что в нем есть не только американские, но и британские сериалы, а также ток-шоу.

Сериалом, оказавшим наибольшее влияние на массовую культуру и развитие телевидения, по мнению Yahoo, оказался культовый "Клан Сопрано", выходивший в эфир с 1999 по 2007 годы. Вторую позицию занимает "Игра престолов", а на третьем месте оказался сериал "Прослушка".

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Вот так выглядит топ 10 самых влиятельных сериалов "золотой эры" телевидения по версии Yahoo:

10 место: Остаться в живых (2004-2010)

9 место: Братья по оружию (2001)

8 место: The Daily Show (1996-)

7 место: Звездный крейсер Галактика (2003-2009)

6 место: Безумцы (2007-2015)

5 место: Офис – британская версия с Рики Джервейсом и Стивеном Мерчантом (2001-2003)

4 место: Во все тяжкие (2008-2013)

3 место: Прослушка (2002-2008)

2 место: Игра престолов (2011-)

1 место: Клан Сопрано (1999-2007)

Напомним, март обещает интересные проекты и нескучные вечера с ведерком поп-корна или чипсов. И мы уже писали о новинках – сериалах, которые нужно посмотреть в марте.



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