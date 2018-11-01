Названы 100 лучших фильмов на иностранном языке
Свой рейтинг представил Би-би-си
BBC Culture ранее опросило 253 кинокритиков и на основании их мнений составило рейтинг 100 самых лучших комедий, снятых за всю историю существования кинематографа. Теперь же кинокритики издания Би-би-си опубликовали рейтинг 100 лучших иностранных фильмов. Картины определяло экспертное жюри из 209 критиков, которые представляли 43 страны. В голосовании участвовали фильмы, снятые на любом языке, кроме английского.
В результате оказалось, что больше всего в списке французских фильмов – 27, китайских почти вдвое меньше – 12, итальянских и японских – по 11. Отмечается, что в этом рейтинге есть картины Жан-Люка Годара, Луиса Бунюэля, Михаэля Ханеке, Бернардо Бертолуччи, Альфонсо Куарона, а также белорусская лента, снятая в СССР, – "Иди и смотри" (Элем Климов), румынская драма "4 месяца, 3 недели, 2 дня" (Кристиан Мунджиу), четыре картины Андрея Тарковского — "Зеркало", "Андрей Рублев", "Сталкер" и "Солярис", а также экспериментальная лента Дзиги Вертова "Человек с киноаппаратом".
Из 100 фильмов, представленных в списке, только четыре картины сняли женщины-режиссеры. При этом в экспертном жюри, которое отбирало лучшие фильмы, было 45 % женщин.
Вот рейтинг 100 лучших картин по версии Би-би-си:
- "Семь самураев", режиссер Акира Куросава (1954)
- "Похитители велосипедов", режиссер Витторио Де Сика (1948)
- "Токийская история", режиссер Ясудзиро Одзу (1953)
- "Расемон", режиссер Акира Куросава (1950)
- "Правила игры", режиссер Жан Ренуар (1939)
- "Персона", режиссер Ингмар Бергман (1966)
- "8 с половиной", режиссер Федерико Феллини (1963)
- "400 ударов", режиссер Франсуа Трюффо (1959)
- "Любовное настроение", режиссер Вонг Карвай (2000)
- "Сладкая жизнь", режиссер Федерико Феллини (1960)
- "На последнем дыхании", режиссер Жан-Люк Годар (1960)
- "Прощай, моя наложница", режиссер Чэнь Кайгэ (1993)
- "М", режиссер Фриц Ланг (1931)
- "Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080", режиссер Шанталь Акерман (1975)
- "Песнь дороги", режиссер Сатьяджит Рай (1955)
- "Метрополис", Германия (Фриц Ланг, 1927)
- "Агирре, гнев божий", Германия (Вернер Херцог, 1972)
- "Город скорби", Гонконг (Хоу Сяосянь, 1989)
- "Битва за Алжир", Италия (Джилло Понтекорво, 1966)
- "Зеркало", СССР (Андрей Тарковский, 1974)
- "Развод", Иран (Асгар Фархади, 2011)
- "Лабиринт Фавна", Мексика (Гильермо дель Торо, 2006)
- "Страсти Жанны д'Арк", Дания (Карл Теодор Дрейер, 1928)
- "Броненосец Потемкин", СССР (Сергей Эйзенштейн, 1925)
- "Один и два", Тайвань (Эдвард Ян, 2000)
- "Новый кинотеатр "Парадизо", Италия (Джузеппе Торнаторе, 1988)
- "Дух улья", Испания (Виктор Эрисе, 1973)
- "Фанни и Александр", Швеция (Ингмар Бергман, 1982)
- "Олдбой", Южная Корея (Пак Чхан-ук, 2003)
- "Седьмая печать", Швеция (Ингмар Бергман, 1957)
- "Жизнь других", Германия (Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, 2006)
- "Все о моей матери", Испания (Педро Альмодовар, 1999)
- "Время развлечений", Франция (Жак Тати, 1967)
- "Небо над Берлином", Германия ( Вим Вендерс, 1987)
- "Леопард", Италия (Лукино Висконти, 1963)
- "Великая иллюзия", Франция (Жан Ренуар, 1937)
- "Унесенные призраками", Япония (Хаяо Миядзаки, 2001)
- "Яркий летний день", Тайвань, (Эдвард Ян, 1991)
- "Крупный план", Иран (Аббас Киаростами, 1990)
- "Андрей Рублев", СССР (Андрей Тарковский, 1966)
- "Жить", КНР (Чжан Имоу, 1994)
- "Город бога", Бразилия (Фернанду Мейреллиш, Катя Лунд)
- "Хорошая работа", Франция (Клэр Дени, 1999)
- "Клео от 5 до 7", Франция (Аньес Варда, 1962)
- "Приключение", Италия (Микеланджело Антониони, 1960)
- "Дети райка", Франция (Марсель Карне, 1945)
- "4 месяца, 3 недели и 2 дня", Румыния (Кристиан Мунджиу, 2007)
- "Виридиана", Испания (Луис Бунюэль, 1961)
- "Сталкер", СССР (Андрес Тарковский, 1979)
- "Аталанта", Франция (Жан Виго, 1934)
- "Шербурские зонтики", Франция (Жак Деми, 1964)
- "Наудачу, Бальтазар!", Франция (Робер Брессон, 1966)
- "Поздняя осень", Япония (Ясудзиро Озу, 1949)
- "Ешь, пей, мужчина, женщина", Тайвань (Энг Ли, 1994)
- "Жюль и Джим", Франция (Франсуа Трюффо, 1962)
- "Чунгкинский экспресс", Гонконг (Вонг Кар-Вай, 1994)
- "Солярис", СССР (Андрей Тарковский, 1972)
- "Мадам де...", Франция (Макс Офюльс, 1953)
- "Иди и смотри", СССР (Элем Климов, 1985)
- "Презрение", Франция (Жан-Люк Годар, 1963)
- "Управляющий Сансё", Япония (Кэндзи Мидзогути, 1954)
- "Туки-Буки", Сенегал (Джибрил Диоп Мамбети, 1973)
- "Весна в маленьком городе", КНР (Фэй Му, 1948)
- "Три цвета: синий", Польша-Франция (Кшиштоф Кесьлёвский, 1993)
- "Слово", Дания (Карл Теодор Дрейер, 1955)
- "Страх съедает душу", Германия (Райнер Вернер Фассбиндер, 1973)
- "Ангел-истребитель", Испания (Луис Бунюэль, 1962)
- "Сказки туманной луны после дождя", Япония (Кэндзи Мидзогути, 1953)
- "Любовь", Франция-Германия (Михаэль Хенеке, 2012)
- "Затмение", Италия (Микеланджело Антониони, 1962)
- "Счастливы вместе", Гонконг (Вонг Кар-Вай, 1997)
- "Жить", Япония (Акира Куросава, 1952)
- "Человек с киноаппаратом", СССР (Дзига Вертов, 1929)
- "Безумный Пьеро", Франция (Жан-Люк Годар, 1965)
- "Дневная красавица", Франция (Луис Бунюэль, 1967)
- "И твою маму тоже", Мексика (Альфонсо Куарон, 2001)
- "Конформист", Италия (Бернардо Бертолуччи, 1970)
- "Крадущийся тигр, затаившийся дракон", Тайвань (Энг Ли, 2000)
- "Ран", Япония (Акира Куросава, 1985)
- "Забытые", Мексика (Луис Бунюэль, 1950)
- "Селина и Жюли совсем заврались", Франция (Жак Риветт, 1974)
- "Амели", Франция (Жан-Пьер Жене, 2001)
- "Дорога", Италия (Федерико Феллини, 1954)
- "Скромное обаяние буржуазии", Франция (Луис Бунюэль, 1972)
- "Умберто Д.", Италия (Виттори де Сика, 1952)
- "Взлетная полоса", Франция (Крис Маркер, 1962)
- "Ночи Кабирии", Италия (Федерико Феллини, 1957)
- "Повесть о поздней хризантеме", Япония (Кэндзи Мидзогути, 1939)
- "Земляничная поляна", Швеция (Ингмар Бергман, 1957)
- "Хиросима, любовь моя" Франция (Ален Рене, 1959)
- "Мужские разборки", Франция ( Жюль Дассен, 1955)
- "Сцены из супружеской жизни", Швеция (Ингмар Бергман, 1973)
- "Подними красный фонарь", КНР (Чжан Имоу, 1991)
- "Где дом друга?", Иран (Аббас Киаростами, 1987)
- "Плывущие облака", Япония (Микио Нарусэ, 1955)
- "Шоа", Франция (Клод Ланцман, 1985)
- "Вкус вишни", Иран (Аббас Киаростами, 1997)
- "Под жарким солнцем", Гонконг (Цзян Вэнь, 1994)
- "Пепел и алмаз", Польша (Анджей Вайда, 1958)
- "Пейзаж в тумане", Греция (Тео Ангелопулос, 1988)
Напомним, мы вспоминали сериалы главного проводника британской культуры в мире – BBC. Без "Шерлока", конечно, этот список неполный.