Названы 100 лучших фильмов на иностранном языке

Свой рейтинг представил Би-би-си

Кадр из фильма "Семь самураев"

BBC Culture ранее опросило 253 кинокритиков и на основании их мнений составило рейтинг 100 самых лучших комедий, снятых за всю историю существования кинематографа. Теперь же кинокритики издания Би-би-си опубликовали рейтинг 100 лучших иностранных фильмов. Картины определяло экспертное жюри из 209 критиков, которые представляли 43 страны. В голосовании участвовали фильмы, снятые на любом языке, кроме английского.

В результате оказалось, что больше всего в списке французских фильмов – 27, китайских почти вдвое меньше – 12, итальянских и японских – по 11. Отмечается, что в этом рейтинге есть картины Жан-Люка Годара, Луиса Бунюэля, Михаэля Ханеке, Бернардо Бертолуччи, Альфонсо Куарона, а также белорусская лента, снятая в СССР, – "Иди и смотри" (Элем Климов), румынская драма "4 месяца, 3 недели, 2 дня" (Кристиан Мунджиу), четыре картины Андрея Тарковского — "Зеркало", "Андрей Рублев", "Сталкер" и "Солярис", а также экспериментальная лента Дзиги Вертова "Человек с киноаппаратом".

Из 100 фильмов, представленных в списке, только четыре картины сняли женщины-режиссеры. При этом в экспертном жюри, которое отбирало лучшие фильмы, было 45 % женщин.

Вот рейтинг 100 лучших картин по версии Би-би-си:

"Семь самураев", режиссер Акира Куросава (1954)

"Похитители велосипедов", режиссер Витторио Де Сика (1948)

"Токийская история", режиссер Ясудзиро Одзу (1953)

"Расемон", режиссер Акира Куросава (1950)

"Правила игры", режиссер Жан Ренуар (1939)

"Персона", режиссер Ингмар Бергман (1966)

"8 с половиной", режиссер Федерико Феллини (1963)

"400 ударов", режиссер Франсуа Трюффо (1959)

"Любовное настроение", режиссер Вонг Карвай (2000)

"Сладкая жизнь", режиссер Федерико Феллини (1960)

"На последнем дыхании", режиссер Жан-Люк Годар (1960)

"Прощай, моя наложница", режиссер Чэнь Кайгэ (1993)

"М", режиссер Фриц Ланг (1931)

"Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080", режиссер Шанталь Акерман (1975)

"Песнь дороги", режиссер Сатьяджит Рай (1955)

"Метрополис", Германия (Фриц Ланг, 1927)

"Агирре, гнев божий", Германия (Вернер Херцог, 1972)

"Город скорби", Гонконг (Хоу Сяосянь, 1989)

"Битва за Алжир", Италия (Джилло Понтекорво, 1966)

"Зеркало", СССР (Андрей Тарковский, 1974)

"Развод", Иран (Асгар Фархади, 2011)

"Лабиринт Фавна", Мексика (Гильермо дель Торо, 2006)

"Страсти Жанны д'Арк", Дания (Карл Теодор Дрейер, 1928)

"Броненосец Потемкин", СССР (Сергей Эйзенштейн, 1925)

"Один и два", Тайвань (Эдвард Ян, 2000)

"Новый кинотеатр "Парадизо", Италия (Джузеппе Торнаторе, 1988)

"Дух улья", Испания (Виктор Эрисе, 1973)

"Фанни и Александр", Швеция (Ингмар Бергман, 1982)

"Олдбой", Южная Корея (Пак Чхан-ук, 2003)

"Седьмая печать", Швеция (Ингмар Бергман, 1957)

"Жизнь других", Германия (Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, 2006)

"Все о моей матери", Испания (Педро Альмодовар, 1999)

"Время развлечений", Франция (Жак Тати, 1967)

"Небо над Берлином", Германия ( Вим Вендерс, 1987)

"Леопард", Италия (Лукино Висконти, 1963)

"Великая иллюзия", Франция (Жан Ренуар, 1937)

"Унесенные призраками", Япония (Хаяо Миядзаки, 2001)

"Яркий летний день", Тайвань, (Эдвард Ян, 1991)

"Крупный план", Иран (Аббас Киаростами, 1990)

"Андрей Рублев", СССР (Андрей Тарковский, 1966)

"Жить", КНР (Чжан Имоу, 1994)

"Город бога", Бразилия (Фернанду Мейреллиш, Катя Лунд)

"Хорошая работа", Франция (Клэр Дени, 1999)

"Клео от 5 до 7", Франция (Аньес Варда, 1962)

"Приключение", Италия (Микеланджело Антониони, 1960)

"Дети райка", Франция (Марсель Карне, 1945)

"4 месяца, 3 недели и 2 дня", Румыния (Кристиан Мунджиу, 2007)

"Виридиана", Испания (Луис Бунюэль, 1961)

"Сталкер", СССР (Андрес Тарковский, 1979)

"Аталанта", Франция (Жан Виго, 1934)

"Шербурские зонтики", Франция (Жак Деми, 1964)

"Наудачу, Бальтазар!", Франция (Робер Брессон, 1966)

"Поздняя осень", Япония (Ясудзиро Озу, 1949)

"Ешь, пей, мужчина, женщина", Тайвань (Энг Ли, 1994)

"Жюль и Джим", Франция (Франсуа Трюффо, 1962)

"Чунгкинский экспресс", Гонконг (Вонг Кар-Вай, 1994)

"Солярис", СССР (Андрей Тарковский, 1972)

"Мадам де...", Франция (Макс Офюльс, 1953)

"Иди и смотри", СССР (Элем Климов, 1985)

"Презрение", Франция (Жан-Люк Годар, 1963)

"Управляющий Сансё", Япония (Кэндзи Мидзогути, 1954)

"Туки-Буки", Сенегал (Джибрил Диоп Мамбети, 1973)

"Весна в маленьком городе", КНР (Фэй Му, 1948)

"Три цвета: синий", Польша-Франция (Кшиштоф Кесьлёвский, 1993)

"Слово", Дания (Карл Теодор Дрейер, 1955)

"Страх съедает душу", Германия (Райнер Вернер Фассбиндер, 1973)

"Ангел-истребитель", Испания (Луис Бунюэль, 1962)

"Сказки туманной луны после дождя", Япония (Кэндзи Мидзогути, 1953)

"Любовь", Франция-Германия (Михаэль Хенеке, 2012)

"Затмение", Италия (Микеланджело Антониони, 1962)

"Счастливы вместе", Гонконг (Вонг Кар-Вай, 1997)

"Жить", Япония (Акира Куросава, 1952)

"Человек с киноаппаратом", СССР (Дзига Вертов, 1929)

"Безумный Пьеро", Франция (Жан-Люк Годар, 1965)

"Дневная красавица", Франция (Луис Бунюэль, 1967)

"И твою маму тоже", Мексика (Альфонсо Куарон, 2001)

"Конформист", Италия (Бернардо Бертолуччи, 1970)

"Крадущийся тигр, затаившийся дракон", Тайвань (Энг Ли, 2000)

"Ран", Япония (Акира Куросава, 1985)

"Забытые", Мексика (Луис Бунюэль, 1950)

"Селина и Жюли совсем заврались", Франция (Жак Риветт, 1974)

"Амели", Франция (Жан-Пьер Жене, 2001)

"Дорога", Италия (Федерико Феллини, 1954)

"Скромное обаяние буржуазии", Франция (Луис Бунюэль, 1972)

"Умберто Д.", Италия (Виттори де Сика, 1952)

"Взлетная полоса", Франция (Крис Маркер, 1962)

"Ночи Кабирии", Италия (Федерико Феллини, 1957)

"Повесть о поздней хризантеме", Япония (Кэндзи Мидзогути, 1939)

"Земляничная поляна", Швеция (Ингмар Бергман, 1957)

"Хиросима, любовь моя" Франция (Ален Рене, 1959)

"Мужские разборки", Франция ( Жюль Дассен, 1955)

"Сцены из супружеской жизни", Швеция (Ингмар Бергман, 1973)

"Подними красный фонарь", КНР (Чжан Имоу, 1991)

"Где дом друга?", Иран (Аббас Киаростами, 1987)

"Плывущие облака", Япония (Микио Нарусэ, 1955)

"Шоа", Франция (Клод Ланцман, 1985)

"Вкус вишни", Иран (Аббас Киаростами, 1997)

"Под жарким солнцем", Гонконг (Цзян Вэнь, 1994)

"Пепел и алмаз", Польша (Анджей Вайда, 1958)

"Пейзаж в тумане", Греция (Тео Ангелопулос, 1988)

Напомним, мы вспоминали сериалы главного проводника британской культуры в мире – BBC. Без "Шерлока", конечно, этот список неполный.