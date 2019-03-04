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Названы 15 лучших романтических комедий за последнее десятилетие

Кинокритики назвали лучшие ромкомы за последние 10 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:20
"500 дней лета"
"500 дней лета"
Фото: YouTube

Для киноманов, которые просто обожают романтические фильмы, портал IndieWire составил список лучших фильмов за последнее десятилетие. Профессиональные критики, которые вспомнили, какие ромкомы впечатлили их больше остальных, помогли изданию в этом. В числе фаворитов оказались фильмы "500 дней лета", "Эта дурацкая любовь", а также абсолютный лидер "Любовь – болезнь".

Фильм "Любовь – болезнь" рассказывает о любви двух абсолютно непохожих людей, которых разделяют национальные, культурные и даже религиозные отличия. Критики остались в восторге от игры Кумэйла Нанджиани, который в итоге получил номинацию на премию "Оскар" за сценарий к фильму. 

Стоит отметить, что в подборке критиков нашлось место и более глубокомысленным картинам. "Будущее" повествует о том, как жизнь влюбленной пары переворачивает с ног на голову взятый из приюта кот. "Патерсон" рассказывает о водителе автобуса в исполнении Адама Драйвера, сочиняющего стихи для любимой жены.

15 лучших романтических комедий за последние 10 лет:

"500 дней лета", 2009

"Я люблю тебя, Филлип Моррис", 2009

"Будущее", 2011

"Девичник в Вегасе", 2011

"Эта дурацкая любовь", 2011

"Если хочешь хорошо провести время, звони…", 2012

"Довольно слов", 2013

"Бойфренд из будущего", 2013

"Врожденный порок", 2014

"Свой ребенок", 2014

"Лобстер", 2015

"Краденое свидание", 2015

"Любовь без обязательств", 2015

"Патерсон", 2016

"Любовь – болезнь", 2017

Напомним, ранее мы сделали подборку романтических и трогательных фильмов про любовь.

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Источник: Сегодня
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