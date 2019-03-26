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Названы 50 лучших фильмов про шпионов всех времен

Кинокритики знают толк в шпионских кинолентах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:41
"На север через северо-запад"
"На север через северо-запад"
Фото: YouTube

Кинокритики Vulture составили рейтинг из 50 лучших фильмов про шпионов всех времен. Рейтинг оказался достаточно своеобразным. Первое место в этом списке занимает кинолента "На север через северо-запад".

Так выглядит список 50-ти лучших шпионских фильмов за всю историю кинематографа:

50. "Дети шпионов" (2001)

49. "Игра в классики" (1980)

48. "Haywire" (2012)

47. "Шпионские игры "(2001)

46. "Правдивая ложь" (1994)

45. "Идентификация Борна" (2002)

44. "М. Баттерфляй" (1993)

43. "Четвертый протокол" (1987)

42. "Тихушники" (1992)

41. "Вожделение" (2007)

40. "Парень по кличке Флинт" (1966)

39. "Тайный брат" (2002)

38. "Агенты А.Н.К.Л. "(2015)

37. "Ничего личного" (2009)

36. "Диверсант" (1942)

35. "Человек, который слишком много знал" (1934)

34. "Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба" (1997)

33. "Шпион, который меня любил" (1977)

32. "Охота за "Красным Октябрем" (1990)

31. "007: Координаты "Скайфолл" (2012)

30. "Портной из Панамы" (2001)

29. "Совершенно секретно!" (1984)

28. "Ушко иголки" (1981)

27. "Миссия невыполнима: Последствия" (2018)

26. "Мюнхен" (2005)

25. "Шпион" (2015)

24. "Иностранный корреспондент" (1940)

23. "На секретной службе ее Величества" (1969)

22. "Ронин" (1998)

21. "Голдфингер" (1964)

20. "Призрак, который сидит у двери" (1973)

19. "Миссия: Невыполнима" (1996)

18. "Министерство страха" (1944)

17. "Три дня Кондора" (1973)

16. "Превосходство Борна" (2004)

15. "Досье Ипкресс" (1965)

14. "После прочтения сжечь" (2008)

13. "Армия теней" (1969)

12. "39 ступеней" (1935)

11. "Леди исчезает" (1938)

10. "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" (2011)

9. "Шпион, пришедший с холода" (1965)

8. "Жизнь других" (2006)

7. "Дурная слава" (1946)

6. "Маньчжурский кандидат" (1962)

5. "Шпион, выйди вон!" (2011)

4. "Разговор" (1974)

3. "Из России с любовью" (1963)

2. "Черная книга" (2006)

1. "На север через северо-запад" (1959)

Напомним, популярное издание Indie Wire опубликовало рейтинг ста лучших фильмов по версии зрителей. Лидером этого списка оказалась кинокартина "Волшебник страны Оз" 1939 года. Также авторитетное британское издание Тimes составило список лучших фильмов за всю историю кинематографа. 

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Источник: Сегодня
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