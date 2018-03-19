Названы худшие фильмы, снятые по мотивам видеоигр

Совсем недавно журнал Esquire опубликовал рейтинг лучших кинокартин фантастической саги "Звездные войны". Кинокритики считают, что наиболее удачным является пятый эпизод под названием "Империя наносит ответный удар", снятый Ирвином Киршнером и выпущенный в 1980 году.

Теперь эксперты журнала Vulture назвали самые неудачные фильмы, которые были сняты по мотивам видеоигр. Первое место в списке занял фильм "Постал" немецкого режиссера Уве Болла, вышедшая на экраны в 2007 году. Фильм основан на серии компьютерных игр Postal. Рекордсменом среди неудачных картин его назвали из-за того, что он "переполнен плохими шутками и оскорбительными сценами".

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Вторую строчку занимает фильм "Принц Персии: Пески времени" с Джейком Джилленхолом в главной роли. Эта лента стала объектом критики в связи с тем, что роль арабского принца в ней исполняет белый актер. А замыкает тройку лидеров этого антирейтинга лента "Кредо убийцы" с Майклом Фассбендером.

Также в первую десятку попали "Один в темноте", "Need for Speed: Жажда скорости", "Варкрафт", "Командир эскадрильи", "Смертельная битва 2: Истребление", "Уличный боец" и "Обитель зла 4: Жизнь после смерти".

Напомним, недавно критики The Hollywood Reporter оценили все фильмы Marvel и даже составили собственный рейтинг от худшего к лучшему.