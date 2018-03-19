Названы худшие фильмы, снятые по мотивам видеоигр

Сегодня, 18:24

В тройку антилидеров вошли "Постал", "Принц Персии" и "Кредо убийцы"

&quot;Принц Персии&quot;. Фото: cinema.everyeye.it
"Принц Персии". Фото: cinema.everyeye.it

Совсем недавно журнал Esquire опубликовал рейтинг лучших кинокартин фантастической саги "Звездные войны". Кинокритики считают, что наиболее удачным является пятый эпизод под названием "Империя наносит ответный удар", снятый Ирвином Киршнером и выпущенный в 1980 году.

Теперь эксперты журнала Vulture назвали самые неудачные фильмы, которые были сняты по мотивам видеоигр. Первое место в списке занял фильм "Постал" немецкого режиссера Уве Болла, вышедшая на экраны в 2007 году.  Фильм основан на серии компьютерных игр Postal. Рекордсменом среди неудачных картин его назвали из-за того, что он "переполнен плохими шутками и оскорбительными сценами".

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Вторую строчку занимает фильм "Принц Персии: Пески времени" с Джейком Джилленхолом в главной роли. Эта лента стала объектом критики в связи с тем, что роль арабского принца в ней исполняет белый актер. А замыкает тройку лидеров этого антирейтинга лента "Кредо убийцы" с Майклом Фассбендером. 

Также в первую десятку попали "Один в темноте", "Need for Speed: Жажда скорости", "Варкрафт", "Командир эскадрильи", "Смертельная битва 2: Истребление", "Уличный боец" и "Обитель зла 4: Жизнь после смерти".

Напомним, недавно критики The Hollywood Reporter оценили все фильмы Marvel и даже составили собственный рейтинг от худшего к лучшему.
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"Сегодня"

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