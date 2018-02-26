Названы лучшие фильмы на Берлинале

Главный приз на Берлинале-2018 – "Золотого медведя" получил фильм "Меня не трогай" режиссера Адины Пинтилие

На 68-м Берлинском кинофестивале были объявлены победители. Стоит отметить, что фильм, получивший главный приз, стал неожиданностью для кинокритиков и зрителей.

Главный приз на Берлинале-2018 – "Золотого медведя" получил фильм "Меня не трогай" режиссера Адины Пинтилие (Румыния, Германия, Чехия, Болгария и Франция). В нем показывают, как через исследование сексуальности люди пытаются лучше понять себя.

Также жюри 68-го Берлинале во главе с режиссером Томом Тыквером раздало награды за лучшие киноработы:

"Меня не трогай" – Гран-при жюри дали ленте "Рожа" режиссера Малгожаты Шумовской.

"Серебряный медведь" за фильм, открывающий новые перспективы, получила лента "Наследницы" от режиссера Марчело Мартинесси.

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"Серебряный медведь" за режиссуру получил Уэс Андерсон, который показал анимацию "Остров собак".

"Серебряного медведя" за лучшую женскую роль присвоили актрисе по имени Ана Брун, "Наследницы".

"Серебряного медведя" за лучшую мужскую роль получил Антони Бажон, "Молитва".

"Серебряный медведь" за лучший сценарий достался Алонсо Руси Палашиос, Мануэль Алкала, "Музей".

"Серебряного медведя" за особый художественный вклад получила Елена Окопная, "Довлатов".

Напомним, в воскресенье, 18 февраля, в Лондоне состоялась церемония вручения кинопремии BAFTA. Премию Британской академии кино и телевидения.называют своего рода "британским Оскаром". Стоит отметить, что изначально лидером по количеству номинаций на BAFTA 2018 был фильм Гильермо дель Торо "Форма воды" с 12 номинациями, следом за ним шли "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и "Тёмные времена", которые получили по 9 номинаций. "Дюнкерк" Кристофера Нолана получил 8 номинаций, а "Тоня против всех" – 5.