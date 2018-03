Названы лучшие рэп-хиты в 2018 году

На днях популярный американский журнал Forbes назвал самого богатого в мире рэпера. На первом месте оказался рэпер Jay-Z. Теперь журнал Esquire составил рейтинг лучших рэп-хитов начала 2018 года. Тут лидером оказался рэпер Дрейка с композицией God’s Plan.

Стоит отметить, что благодаря новому клипу исполнитель уже превратился в мем. Пользователи Сети начали рассказывать про "добрые дела", добавляя в конце "А потом начинает играть God’s Plan".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Известный рэпер выпустил альбом из космоса

В список также вошли композиции Seasons певца Mozzy, ставший саундтреком к супергеройскому фильму "Черная пантера", Made Men рэпера Migos, трек Powerglide авторства Rae Sremmurd и песня Macaulay Culkin от JPEGMAFIA, в которой музыкант перечисляет почти все тренды мира развлечений 2017 года.

Также в рейтинг вошли I Heard You Got Too Litt Last Night рэпера SAINt JHN, композиция Lifestyle коллектива SOB X RBE и трек Cartoons от рэперши CupcakKe.

Напомним, в этом году в нашу столице съедется много зарубежных исполнителей. Например, 18 апреля в клубе Closer выступит один из самых эксцентричных хип-хоп артистов Ghostemane (Эрик Гоуст).