Названы номинанты на премию Гильдии сценаристов США: список
В списке уже известные фильмы "1917", "Паразиты", "Джокер" и другие
Только на днях в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Золотой глобус 2020", на которой были объявлены лауреаты премии. А теперь Американская Гильдия сценаристов назвала номинантов на премию WGA Awards 2020, ежегодно вручаемую за лучшие сценарии фильмов и сериалов.
Узнайте также, как в Калифорнии прошла премия Hollywood Film Awards:
В списке уже известные фильмы "1917", "Паразиты", "Джокер". Победители станут известны 1 февраля.
На награду претендуют:
Лучший оригинальный сценарий
- Сэм Мендес, Кристи Уилсон-Кернс — "1917"
- Ноа Баумбах — "Брачная история"
- Райан Джонсон — "Ножи наголо"
- Эмили Халперн, Сара Хэскинс, Сюзанна Фогель, Кэти Силберман — "Образование"
- Пон Джун-хо, Хан Джин-вон — "Паразиты"
Лучший адаптированный сценарий
- Тодд Филлипс, Скотт Силвер — "Джокер"
- Стивен Зэйллиан — "Ирландец"
- Тайка Вайтити — "Кролик Джоджо"
- Грета Гервиг — "Маленькие женщины"
- Мика Фитцерман-Блю, Ноа Харпстер — "Прекрасный день по соседству"
Лучший сценарий документального фильма
- "Гражданин Х"
- "Приемный"
- "Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине"
- "Джозеф Пулитцер: Голос народа"
- "Серый кардинал"
Напомним, ранее представители Британской академии кинематографических и телевизионных искусств объявили полный список номинантов.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.