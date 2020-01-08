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Названы номинанты на премию Гильдии сценаристов США: список

В списке уже известные фильмы "1917", "Паразиты", "Джокер" и другие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:18
"1917"
"1917"
Фото: YouTube

Только на днях в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Золотой глобус 2020", на которой были объявлены лауреаты премии. А теперь Американская Гильдия сценаристов назвала номинантов на премию WGA Awards 2020, ежегодно вручаемую за лучшие сценарии фильмов и сериалов.

Узнайте также, как в Калифорнии прошла премия Hollywood Film Awards:

В списке уже известные фильмы "1917", "Паразиты", "Джокер". Победители станут известны 1 февраля.

На награду претендуют:

Лучший оригинальный сценарий

  • Сэм Мендес, Кристи Уилсон-Кернс — "1917"
  • Ноа Баумбах — "Брачная история"
  • Райан Джонсон — "Ножи наголо"
  • Эмили Халперн, Сара Хэскинс, Сюзанна Фогель, Кэти Силберман — "Образование"
  • Пон Джун-хо, Хан Джин-вон — "Паразиты"

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Лучший адаптированный сценарий

  • Тодд Филлипс, Скотт Силвер — "Джокер"
  • Стивен Зэйллиан — "Ирландец"
  • Тайка Вайтити — "Кролик Джоджо"
  • Грета Гервиг — "Маленькие женщины"
  • Мика Фитцерман-Блю, Ноа Харпстер — "Прекрасный день по соседству"

Лучший сценарий документального фильма

  • "Гражданин Х"
  • "Приемный"
  • "Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине"
  • "Джозеф Пулитцер: Голос народа"
  • "Серый кардинал"

Напомним, ранее представители Британской академии кинематографических и телевизионных искусств объявили полный список номинантов.

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