Названы претенденты на "Оскар 2020": Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и другие
Среди претендентов – Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт
В номинации "Лучшая мужская роль" за "Оскар" в 2020 году поборются Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде"), Джонатан Прайс ("Два папы"), Роберт Паттинсон и Мэттью Райс ("Прекрасный день по соседству"). Об этом сообщает Indiewire.
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Так, Леонардо Ди Каприо на "Оскар 2020" выдвинула студия Sony. Его коллега по фильму "Однажды в Голливуда" Квентина Тарантино, Брэд Питт, тоже номинирован на премию, однако в категории "Лучшая мужская роль второго плана".
Кроме того, студия Sony также выдвинула актеров, сыгравших в картине "Прекрасный день по соседству": Мэттью Райса – в категории "Лучшая мужская роль", и Тома Хэнкса в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".
Киностудия A24 выдвинула в качестве кандидатов на получение "Оскара" Роберта Патинсона и Уиллема Дэфо, которые сыграли в фильме "Маяк".
Стриминговая платформа Netflix представила на рассмотрение киноакадемии актеров, сыгравших в картине "Два папы". Это Джонатан Прайс – в категории "Лучшая мужская роль", и Энтони Хопкинс – в категории "Лучшая мужская роль второго плана".
Напомним, ранее букмекеры назвали главных претендентов на "Оскар 2020".
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