Названы самые высокооплачиваемые музыканты за 2017 год

Возглавила рейтинг группа U2

U2. Фото: Роккульт

Недавно издание Business Insider составило свой рейтинг 50 самых продаваемых музыкантов всех времен. А теперь американский журнал Billboard составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов за 2017 год.

Список возглавила ирландская рок-группа U2. По данным журнала, группа заработала за 2017 год 54,4 млн долларов, из которых 52 млн ей принес гастрольный тур Joshua Tree Tour. Музыканты повторили успех 2016 года, проведя самый кассовый гастрольный тур.

На втором месте разместился американский кантри-исполнитель Гарт Брукс, заработавший 52,2 млн долларов. Он поднялся сразу на 16 строчек в списке по сравнению с 2016 годом. Следом за ним идет американская группа Metallica (43,2 млн).

Кроме того, триумфатор премии Grammy в 2018 году Бруно Марс впервые попал в рейтинг журнала на четвертую строчку с доходом 40,7 млн долларов.

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В первую десятку рейтинга также вошли поп-музыкант из Великобритании Эд Ширан (31,3 млн), певица Lady Gaga (29,7 млн), американский исполнитель Билли Джоэл (29,2 млн), группа Guns N' Roses (27,8 млн), британский рок-музыкант Роджер Уотерс (27,2 млн) и группа Coldplay (26,5 млн).

Напомним, недавно портал NME составил рейтинг самых богатых музыкантов Великобритании. Лидером этого перечня стал сооснователь группы The Beatles Пол Маккартни вместе с женой Нэнси Шевелл. Их совместное состояние – 1,1 миллиарда долларов.