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Названы ТОП-5 лучших телевизионных форматов в 2019 году

Аналитики The Wit назвали лучшие телевизионные форматы в этом году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:45
Kyiv Media Week 2019
Kyiv Media Week 2019
Фото: facebook.com/kyivmediaweek

В Киеве стартовал медиафорум Kyiv Media Week 2019 (KMW), который продлится до 19 сентября. Генеральная директор международной аналитической компании The Wit из Швейцарии Вирджиния Муслер на международном медиафоруме назвала пять самых популярных телевизионных форматов в мире в 2019. Стоит отметить, что три из пяти этих форматов разное время были адаптированы в Украине.

Кроме этого, узнайте также какие вопросы обсудили на форуме YES:

В 2019 году (период с января по сентябрь 2019 года) самыми популярными в мире телевизионными форматами оказались Who Wants to Be a Millionaire? (украинская адаптация называлась "Первый миллион"), The Voice (украинская адаптация "Голос страны"), MasterСhef (в Украине адаптировано под названием "МастерШеф").

Кроме этих Вирджиния Муслер выделила еще All Together Now (музыкальное реалити, которое выходит на BBC с 2018 года), а также The Four (реалити американского телеканала Fox, выходит с 2017 года).

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Однако Муслер не уточняла, по каким именно параметром аналитики определяли самые популярные форматы.

Отметим, что The Wit – аналитический партнер Kyiv Media Week. Эта аналитическая компания, основанная в 1996 году, занимается исследованием мирового телевизионного и VOD-контента. Сегодня ее услугами пользуются производители, дистрибьюторы и вещатели по всему миру.

Напомним, ранее в украинской столице прошел ежегодный международный медиафорум Kyiv Media Week 2018, в рамках которого своим опытом и подробностями работы поделились и создатели мировых киношедевров. 

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адаптация МастерШеф аналитики Fox Kyiv Media Week
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