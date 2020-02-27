Не Джоди Фостер: известно, кто сыграет главную роль в продолжении "Молчания ягнят"

Дата выхода сериала пока неизвестна

Как известно, культовый хоррор "Молчание ягнят" станет сериалом, а главной героиней будет агент ФБР Клариса Старлинг. По информации Variety, уже известна актриса на эту роль. Это будет австралийская модель и актриса Ребекка Бридс. Она известна по роли Кейси Кометти в сериале "Большая волна" и Николь Гордон в сериале "Милые обманщицы".

Актриса Ребекка Бридс Фото: Getty Images

Проект CBS "Клариса" расскажет о событиях, случившихся спустя год после финала оригинальной ленты с Джоди Фостер.

Действие развернется в 1993 году, и героиня столкнется с расследованием преступлений, совершенных сексуальными маньяками и убийцами в Вашингтоне. Отмечается, что много внимания будет уделено личной истории агента Старлинг.

За новый проект отвечают Алекс Куртцман ("Звездный путь: Дискавери") и Дженни Люмет. О дате выхода не сообщается.

Как появляется сериаломания, смотрите подробности:

Напомним, ранее Энтони Хопкинс признался, что сожалеет о своем решении сняться в продолжение истории о маньяке-каннибале.

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