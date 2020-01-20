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Не "Джокер": гильдия продюсеров США назвала лучший фильм 2019 года

Церемония награждения премии Гильдии продюсеров Америки состоялась в Беверли-Хиллз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
"1917"
"1917"
Фото: YouTube

В Беверли-Хиллз состоялась церемония награждения премии Гильдии продюсеров Америки. Это кинособытие приближает самое важное в мире кино – вручение "Оскара 2020". Так, Ассоциация "Американская гильдия продюсеров" выбрала историческую драму "1917" режиссера Сэма Мендеса лучшим фильмом 2019 года. Об этом сообщили в Twitter гильдии.

Фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли поборется за премию "Оскар" во всех основных категориях:

Почетная премия Гильдии продюсеров Америки была вручена Сэму Мендесу, Пиппе Харрис, Джейн-Энн Тенггрен и Каллуму Макдугаллу, выступавшими продюсерами кинокартины.

Стоит отметить, что фильм конкурировал с "Ирландцем" Мартина Скорсезе, "Паразитами" Пон Чжун Хо, "Однажды в Голливуд" Квентина Тарантино, "Джокером" Тодда Филлипса и "Брачной историей" Ноа Баумбака.

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В фильме речь идет о событиях одного дня Первой мировой войны от лица двух молодых солдат. Они получили приказ доставить важное сообщение, пересекая территорию противника.

Напомним, Военный фильм режисера Сэма Мендеса "1917" стал триумфатором премии голливудских кинокритиков и киножурналистов, которая была вручена в Лос-Анджелесе.

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