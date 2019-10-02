Не Джокером единым: вышел крутой трейлер фильма "Хищные птицы"

Главную роль исполнила Марго Робби

Кадр из фильма "Хищные птицы" Фото: YouTube

Пока все спешат посмотреть картину Тодда Филлипса "Джокер", студия Warner Bros. Pictures опубликовала дебютный трейлер супергеройского боевика "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", который входит в киновселенную DC.

Узнайте, какие фильмы из 90-х популярны до сих пор:

После событий "Отряда самоубийц" Харли Квинн рассталась с Джокером и зажила своей жизнью. Бэтмен тоже исчез, оставив Готэм беззащитным. В итоге город захлестнула преступность, к власти пришли криминальные боссы вроде Черной Маски. В фильме Харли Квинн объединяется с другими героинями, например, Охотницей и Черной Канарейкой, чтобы спасти девушку по имени Кассандра от бандитов Черной Маски.

Актерский каст "Хищных птиц" теперь состоит из Марго Робби, Юэна Макгрэгора, Криса Мессины, Мэри Элизабет Уинстед, Джерни Смоллетт-Белл, Рози Перес, Эллы Джей Баско, Стивена Уильямса, Дерека Уилсона, Даны Ли, Франсуа Чау, Эли Вонг и Мэттью Виллига. В режиссерском кресле – Кэти Ян.

Напомним, недавно Марго Робби показала снимок себя в образе Харли Квинн – героини уже нового фильма Хищные птицы".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.