Не Форсайтами едиными: две семейные саги, от которых вы не оторветесь

Мы расскажем о двух очень длинных, но от того не менее интересных историях, которых вам хватит до самой весны

Семейные саги, о которых вы точно не знали Фото: Сегодня

Почитатели внушительных семейных историй, схожих на "Сагу о Форсайтах", уже давно впали в небольшое уныние, поскольку на самом деле подобных романов отыщется не так уж и много. А погрузиться с головой в хитросплетения жизни чьего-нибудь обширного семейства иногда очень хочется. Мы отыскали для вас целых два цикла, о которых мало кто знает, но они точно придутся по душе каждому.

Элизабет Джейн Говард и "Хроника семьи Казалет"

Элизабет Джейн Говард и "Хроника семьи Казалет"

Имя этой писательницы у нас знакомо не многим. Хотя у себя на родине, в Англии, она была известна как актриса, модель и даже ведущая на ВВС. Над упомянутым выше циклом, состоящим из пяти романов, Говард начала работать в 50-х, изданы они были лишь в 90-х, а на русский пока что три из них переведены всего лишь несколько лет назад.

Впервые автор знакомит читателя со своими героями в 1937 году. В то время, когда отцы еще помнят события минувшей войны, однако над Европой уже нависла угроза следующей. И хотя пока что все еще наивно надеются, что с Гитлером удастся договориться, подсознательный страх все равно потихоньку гложет каждого изнутри.

В свое последнее беззаботное лето члены многочисленного семейства Казалетов собираются в загородном поместье Хоум-Плейс. Родители, трое братьев с их семьями и детьми и незамужняя сестра Рэйчел.

Все они очень разные. Например, красавец Эдвард, продолжающий семейное дело, изменяет своей прекрасной во всех отношениях жене. Руперт – художник и творческая натура, все еще пытается отыскать себя, а заодно и разобраться с собственной семьей. Оставшись вдовцом с 12-летней дочерью и 4-леним сыном, больным астмой, он женился на красотке и актрисе, которая сама еще, по сути, является капризным ребенком.

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Хью, лишившийся на фронте руки, и все еще болезненно реагирующий на воспоминания о войне, становится внезапно многодетным отцом. И есть еще Рэйчел, так и не устроившая свою личную жизнь, поскольку много лет питает симпатию к человеку, с которым, увы, ей никогда не суждено прожить "и в горе, и в радости".

Если вы смотрели нашумевший сериал "Аббатство Даунтон", то помните, что помимо членов богатого семейства Грэнтэмов, не менее важными героями являются и прочие обитатели дома. Говард, конечно, не выводила на первый план многих, но все равно сумела показать читателю, хоть и частично, внутреннее устройство обширного поместья, его быт, заведенные у слуг порядки и в целом нравы тех времен.

К слову, в 2001 году британцы сняли шести серийный сериал под названием "Кейзэлеты", который можно посмотреть, ожидая перевода оставшихся книг.

Джеффри Арчер и цикл "Хроники Клифтонов"

Джеффри Арчер и цикл "Хроники Клифтонов"

Еще один британский автор, снискавший у себя на родине невероятную популярность не только как писатель. Он был членом парламента, получил титул лорда, затем после ряда скандалов ушел из политики и даже отсидел несколько лет в тюрьме. Но на писательском таланте Арчера все это не отразилось ни коим образом, а цикл, о котором пойдет речь далее, популярен далеко за пределами его родной Англии.

История Клифтонов описана в семи книгах, переведены из которых пока только четыре. "Лишь время покажет" – это первая часть, с которой мы и начинаем знакомство с двумя семьями – Клифтонами и Баррингтонами. Первые являются выходцами из бристольского порта и бедны, как церковные мыши. Вторые обладают огромными деньгами и возможности их безграничны. Настолько, что им удается при помощи связей замять дело о гибели Артура Клифтона, ставшего жертвой халатности на строящемся корабле Баррингтонов.

Так сложилось, что его сыну, маленькому Гарри, повезло попасть в дорогую школу, поскольку он обладал талантом к пению и получил стипендию. Его одноклассником оказался Джайлз Баррингтон и оба мальчика стали неразлучными друзьями.

Но прошлое их родителей хранит еще одну тайну – вероятность того, что парнишки могут оказаться родными братьями. И тогда именно Гарри станет наследником, поскольку он старше на несколько месяцев. Естественно, этого не может допустить Баррингтон-отец, ненавидящий Клифтонов до такой степени, что решающий уничтожить их, избавивших раз и навсегда от посланного ему проклятия.

Но и тут в планы людей вмешивается война, правда пока еще Первая Мировая, которая поставит все с ног на голову, разбросав главных героев по миру. Но от прошлого не убежишь, и продолжать распри придется даже на разных континентах.