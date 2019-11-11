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Не оправдалось: перезагрузку "Беверли-Хиллз, 90210" закрывают после первого сезона

Первый сезон обновленного "Беверли-Хиллз, 90210" получил слишком низкие рейтинги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:27
Звезды сериала "Беверли-Хиллз 90210"
Звезды сериала "Беверли-Хиллз 90210"
Фото: AFP

Перезапуск легендарного сериала "Беверли-Хиллз, 90210", премьера которого состоялась в августе 2019 года, не оправдал ожиданий его создателей, а зрителей не особо заинтересовало возвращение любимых актеров на телеэкраны. Поэтому снимать новые эпизоды не будут. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Сообщается, что первый сезон обновленного "Беверли-Хиллз, 90210" получил слишком низкие рейтинги. Именно поэтому компания Fox, которая инициировала перезапуск проекта, отменила все будущие съемки и закрыла контракты с голливудскими актерами.

"Беверли-Хиллз, 90210"
"Беверли-Хиллз, 90210"
Фото: Getty Images

"Мы гордимся, что нам удалось отдать должное одному из самых популярных проектов в истории телеканала – "Беверли-Хиллз, 90210". Для нас было честью воссоединить актерский состав оригинального сериала в таком необычном проекте. Мы бы хотели выразить глубокую благодарность Брайану Остину Грину, Габриэлль Картерис, Йену Зирингу, Джейсону Пристли, Шенннен Догерти, Дженни Гарт и Тори Спеллинг, которые вместе со всей командой Fox и CBS Television Studios вложили свои сердца и души в этот полный ностальгии перезапуск", – отметили в официальном заявлении представители Fox.

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В то же время в СМИ узнали, что голливудские актеры, сыгравшие главные роли в сериале, ожидали его продолжение. Многие из них уже давно не выходили на съемочную площадку, потому роли в "Беверли-Хиллз, 90210" стали их возвращением на большой экран.

При этом ранее сообщалось, что перезапуск культового сериала "Беверли-Хиллз, 90210" стал самым рейтинговым летним дебютом канала Fox.

Отметим, что с понедельника по четверг в 18:00 на телеканале НЛО TV выходит комедийный сериал о важном – "Громада".

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