Не узнать: как изменилась Николь Кидман для фильма "Разрушитель"

Журнал Vanity Fair выложил снимок вместе с посвященной фильму историей

Николь Кидман. Фото: AFP

Актриса Николь Кидман, которая уже 12 лет счастлива в браке, сейчас выглядит очень плохо. Дело в том, что в сети появился первый кадр из криминального триллера "Разрушитель", где изможденная и неухоженная героиня Николь Кидман грустно смотрит в камеру.

Журнал Vanity Fair выложил снимок вместе с посвященной фильму историей. Сообщается, что в фильме Кидман играет полицейскую из Лос-Анджелеса по имени Эрин Белл. Двадцать лет назад женщина внедрилась под прикрытием в банду, и эта операция оставила на ней отпечаток на всю оставшуюся жизнь.

Режиссер фильма — Карин Кусама, снявшая ленты "Эон Флакс" и "Тело Дженнифер". О героине Кидман Кусама говорит следующее:

"Вся ее гадкость снаружи, вся горесть и ощущение собственной незначимости".

Но в финале фильма Кусама обещает, что этот трагический персонаж получит свою долю героизма.

Режиссер также отметила, что Кидман терпеть не может сидеть в гримерной, предпочитая непосредственно переходить к работе на площадке, потому грим актрисы приходилось накладывать как можно быстрее.

"Разрушителя" Кусама называет фильмом, в котором изучается личность, но под маской полицейского триллера. Помимо Кидман, в картине также играют Татьяна Маслани и Себастьян Стэн. Премьера ленты "Разрушитель" состоится на кинофестивале в Торонто в сентябре, в американский прокат фильм выходит 25 декабря 2018 года.

Николь Кидман Фото: Vanity Fair

Напомним, ранее Николь Кидман, которая исполняет роль Селесты Райт, сообщила об окончании съемок второго сезона сериала "Большая маленькая ложь".