"Не время умирать": вышел полноценный трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде

Это будет последний фильм, в котором Джеймса Бонда сыграет Дэниэл Крейг

"Джеймс Бонд: Не время умирать" Фото: YouTube

Создатели 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", которые ранее подогрели интерес к фильму тизером, опубликовали первый трейлер картины.

Агента 007 в новом фильме о Бонде сыграет женщина, подробности:

К роли британского супершпиона вернулся Дэниел Крэйг. Также в картине играют Райф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис. Образ злодея в новой части бондианы воплотит звезда "Богемской рапсодии" Рами Малек.

По сюжету фильма, Джеймс Бонд отдыхает на Ямайке, но вынужден прекратить отпуск по просьбе своего старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ. Нужно спасти похищенного ученого и, как оказалось, это совсем непросто.

Премьера фильма запланирована на апрель 2020 года, а Дэниэл Крейг в последний раз исполнит роль Джеймса Бонда.

Напомним, ранее создатели ленты "007: Не время умирать" представили новые персонажные постеры. На снимках появились Дэниел Крейг, Рами Малек, Леа Сейду, Ана де Армас, Лашана Линч, которая в следующей части станет агентом 007, и Бен Уишоу.

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