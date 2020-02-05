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"Не выдержал жизни": на смерть Дмитрия Бульбы отреагировал худрук театра Роман Должанский

В последние годы актер редко снимался в кино

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:33
Умер Дмитрий Бульба
Умер Дмитрий Бульба
Фото: Facebook

В России скончался звезда телесериалов "Ментовские войны" и "Улицы разбитых фонарей" Дмитрий Бульба. Актеру было 53 года. Об этом сообщил театр "Мастерская" в соцсети Facebook.

Умер основатель белорусской группы "Ляпис Трубецкой" – Руслан Владыко, смотрите подробности:

На смерть актера уже отреагировал заместитель художественного руководителя в "Театре Наций Роман Должанский, который был лично знаком с Дмитрием Бульбой. Он выразил восторг его актерской игрой и считает, что Бульба "не выдержал жизни".

"Видел его две роли — Свидригайлов и Несчастливцев. Раза два или три даже выпивал с ним (черт, жизнь уже оказалась длинной...) Гениальный актер, не выдержавший жизни. Дарование невероятного масштаба, приговоренное не реализоваться", – написал Должанский.

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Отметим, что известен по ролям в криминальных телесериалах в том числе "Ментовские войны", "Улицы разбитых фонарей", "Дорожный патруль". А вот дебютировал Бульба в кино в 1990 году, снявшись в фильме "Чернов" Сергея Юрского.

Напомним, на 77-м году жизни умер Давид Бабаев. Народный артист Украины, актер Национального академического театра имени Леси Украинки сыграл более чем в 50 спектаклях.

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