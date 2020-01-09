Небо и огонь: пронзительные фильмы про авиакатастрофы

Мы предлагаем вспомнить культовые кинокартины о самолетах и авиакатастрофах

"Чудо на Гудзоне" Фото: YouTube

В Тегеране разбился авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины". На трагедию уже успели отреагировать украинские знаменитости.

DZIDZIO мог погибнуть в авиакатастрофе, узнайте подробности:

А мы предлагаем вспомнить культовые кинокартины о самолетах и авиакатастрофах, в которых показана храбрость пилотов и трагичные происшествия. Некоторые фильмы сняли на основе реальных событий.

"Чудо на Гудзоне"

Фильм на основе реальных событий, а главную роль исполнил несравненный Том Хэнкс. То, что произошло 15 января 2009 года, назовут "чудом на Гудзоне". В тот день командир рейса Cactus 1549 Чесли Салленбергер совершил аварийную посадку самолета Airbus A320 на холодные воды реки Гудзон в Нью-Йорке. При этом никто из находившихся на борту 155 человек не погиб. Но, несмотря на восторги со стороны общественности и СМИ, было начато расследование, которое угрожало профессиональной репутации и многолетней карьере командира Салленбергера.

Суть претензий к пилотам сводилась к тому, что компьютерное моделирование полета показало, что после столкновения со стаей птиц, которое привело к выходу из строя обоих двигателей на критически малой высоте, пилоты якобы могли посадить самолет в двух близлежащих аэропортах без риска для жизни пассажиров.

Задорный боевик о бунте заключенных на тюремном самолете. Главные роли исполнили Николас Кейдж, Джон Кьюсак и Джон Малкович. Хороший зэк пытается справиться с бунтом преступников, который вызвал на борту летящего самолета плохой зэк. Отличные актеры и море адреналина — самое оно для вечера субботы. Фильм получил номинации на "Оскар" за звук и песню (Дайан Уоррен).

Фильм снял легендарный режиссер Роберт Земекис. История, легшая в основу сюжета, частично взята из реального случая, произошедшего в начале двухтысячных. Опытный пилот Уип Уитакер прожигает остаток жизни в постоянных пьянках, загулах и ссорах с бывшей женой. Сын Уипа не желает видеть отца, а из друзей у него осталась лишь одна стюардесса, с которой он иногда нюхает кокаин и занимается сексом. Но, несмотря на все это, невероятный талант Уипа позволяет избежать гибели более сотни пассажиров, когда его самолет внезапно выходит из строя. Уитакера признают героем, но после того как следователю попадают в руки результаты анализов членов экипажа, дело принимает новый оборот. О том, как закончилась эта драматическая история, можно посмотреть онлайн в фильме "Экипаж".

Джон Оттвей, профессиональный стрелок с темным прошлым, в настоящее время работает на нефтеперерабатывающем заводе на Аляске. Его работа — защищать работников завода (преимущественно бывших преступников) от диких волков и прочих хищников, обитающих в округе. Джон имеет репутацию одиночки и всегда полагается только на себя. Как-то раз, после окончания изнурительной пятинедельной смены, Оттвей и группа других нефтяников возвращаются обратно в Анкоридж для отдыха. По пути их самолет попадает в шторм и терпит крушение посреди заснеженной пустыни.

Арнольд Шварцнеггер сыграл в остросюжетной драме, основанной на правдивой истории архитектора Виталия Калоева. Он потерял семью в авиакатастрофе над Боденским озером и жестоко отомстил диспетчеру, который мог быть виновен в трагедии.

В июле 2002 года главный герой спешит с работы в аэропорт, чтобы встретить там свою жену и дочь. Но, прибыв к месту встречи, он не обнаруживает родных, а сотрудница аэропорта, потупив взгляд, сообщает ему, что самолет с его семьей столкнулся в воздухе с другим самолетом, и в живых никого не осталось. Убитый горем, мужчина выясняет, что возможным виновником жуткой катастрофы может быть диспетчер по имени Джейк.

Напомним, ранее мы сделали подборку лучших фильмов 2019-го года.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.