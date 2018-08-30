Небо – наше "все": появился захватывающий трейлер боевика с Брюсом Уиллисом

Действие ленты "Авиаудар" разворачиваются в самом начале Второй мировой войны в китайском городе

Кадр из фильма "Авиаудар"

Киностудия Lionsgate опубликовала первый трейлер боевика "Авиаудар" ("Air Strike") с Брюсом Уиллисом в главной роли, который совсем недавно побывал на операционном столе. Режиссером выступил китаец Фэн Сяо.

Действие ленты разворачиваются в самом начале Второй мировой войны в китайском городе Чунцин. Туда прибывает полковник американских ВВС в исполнении Брюса Уиллиса. Его цель — обучить летчиков из Китая вести воздушный бой против японских захватчиков.

Помимо Уиллиса в фильме сыграли Эдриен Броди и Румер Уиллис, дочь Брюса Уиллиса. Премьера "Авиаудара" состоится 26 октября.

Напомним, Брюс Уиллис примет участие в криминальном триллере. Пока рабочее название проекта "Потерянные десять минут".

Кроме того, киностудия Universal Pictures наконец показала долгожданный атмосферный трейлер фантастического триллера М. Найта Шьямалана "Стекло", в котором Брюс Уиллис исполнил одну из главных ролей.