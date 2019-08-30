Небо зовет! Вышел впечатляющий трейлер фильма "Аэронавты" с Эдди Редмэйном и Фелиси Джонс

Картина рассказывает об исследованиях ученого-метеоролога и пилота воздушного шара

Кадр из фильма "Аэронавты" Фото: YouTube

Кто успел соскучиться по Эдди Редмэйну? Звезда "Фантастических тварей", о которых мы писали ранее, появится на экране в новой киноленте – "Аэронавты". Стриминговый сервис Amazon Prime уже выпустил первый трейлер приключенческого фильма.

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В центре сюжета - ученый-метеоролог Джеймс Глейшер и пилот воздушного шара Амелия Рен, которые объединяют усилия, чтобы подняться выше всех и провести уникальные исследования погодных явлений. Однако за облаками им предстоит пережить тяжелые испытания.

Режиссером картины выступил Том Харпер, а главные роли исполнили Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс.

Мировая премьера назначена на 6 декабря, в сервисе Amazon Prime фильм появится 20 декабря.

Напомним, ранее в сети появился первый официальный трейлер к сериалу "Современная любовь" (Modern Love), одну из главных ролей в котором исполнила Энн Хэтэуэй.

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