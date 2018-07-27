Нечто ужасное: в сети появился жуткий трейлер нового триллера "Слэндермен"

История о трех девочках, которые ищут пропавшую подругу

"Слэндермен". Фото: horrorzone.ru

Кинокомпания Sony Pictures поделилась новым трейлером своего грядущего ужастика "Слэндермен".

Режиссером фильма "Слэндермен" выступил Сильвен Уайт ("Мизерере", "Лузеры", "Братство танца" и другие). Сюжет хоррора рассказывает историю трех девушек, которые пытаются разыскать свою бесследно пропавшую подругу Кэти. Из ее компьютера они узнают, что Кэти интересовалась легендой о Слэндермене – тонком человеке в похоронном костюме.

Девочки решают разыскать его и выполняют для этого определенные действия, но последствия будут ужасными. Слэндермен проникнет к ним в голову, сведет с ума и не успокоится, пока не заберет в свой темный мир.

В фильме снимались: Джои Кинг ("Уйти красиво", "Хотел бы я быть здесь", "Заклятие"), Джулия Голден Теллес ("Девочки Гилмор: Времена года", "Любовники"), Жасмин Сабино ("Дневники вампира", "Напарницы"), Кевин Чэпмен ("Святые из Бундока", "Кокаин", "21 грамм") и другие.

В мировой прокат триллер выходит уже 10 августа 2018 года.

Напомним, голливудская актриса Дакота Джонсон, которая недавно рассказала о практическом применении знаний, полученных в "50 оттенков серого", снялась в новом хорроре "Суспирия". Фильм стал ремейком фильма 1977 года. Релиз киноленты состоится 2 ноября. В сети уже появился первый трейлер мистического триллера.