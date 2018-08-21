Неизвестные снимки Одри Хепберн покажут на выставке в Лондоне

В экспозицию войдут работы Терри О'Нилла, который снимал The Beatles и Rolling Stones, Нормана Паркинсона

Одри Хепберн. Фото: Getty

С 17 августа по 30 сентября в лондонской галерее Proud покажут редкие фото знаменитой актрисы Одри Хепберн.

Это будут снимки со съемок, снимки из первых фотосессий звезды и поздние портреты. Выставка "Одри Хепберн: По ту сторону экрана" посвящена 25-й годовщине смерти актрисы.

В экспозицию войдут работы Терри О'Нилла, который снимал The Beatles и Rolling Stones, Нормана Паркинсона (ему принадлежит официальный портрет королевы-матери Елизаветы), Боба Уиллоуби, Марка Шоу, Евы Серени и Дугласа Киркланда.

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Отметим, что известная британская актриса, друг и муза французского кутюрье Юбера де Живанши, Одри Хепберн родилась 4 мая 1929 года. Она снялась в незабываемых фильмах, которые стали классикой жанра.

Напомним, Одри Хепберн запомнилась миру непревзойденными ролями в кино и изысканным вкусом в одежде. Мы вспомнили ТОП-10 лучших цитат знаменитой модницы и красавицы Одри Хепберн.