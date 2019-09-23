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"Нельзя написать семерку и сразу стать счастливым человеком": интервью с нумерологом Айсулу Ахимовой

Нумеролог рассказала, что такое число судьбы и какие знаки может посылать нам судьба в виде цифр

Айсулу Ахимова Фото: Иван Марчук

Задумывались ли вы над тем, какую роль в нашей жизни играют цифры? Что у каждого человека есть счастливые и несчастливые цифры, и их можно просчитать? Об этом и о многом другом может рассказать вам нумерология.

И "Сегодня" пообщались с известным нумерологом Айсулу Ахимовой, которая рассказала, что такое "число судьбы", как нужно восполнять цифры в своей жизни и почему многим постоянно встречается странная комбинация на часах – 22:22.

- Как дата и время рождения влияют на судьбу человека? Можно ли с помощью смены даты рождения в паспорте изменить жизнь?

- Спасибо, интересный вопрос. Это одно из основополагающих вообще в нумерологии и, наверное, в астрологи. Хотя я неплохо знаю астрологию, я все же позиционирую себя, как нумеролог. И я хочу сказать, что дата важна. И есть две вещи, которые мы не можем изменить и, которые полностью влияют на нашу жизнь. Это дата нашего прихода в эту жизнь и дата нашего ухода. Все остальное мы можем менять. Мы можем менять наши имена, отчества, фамилии. Но дата рождения – она основополагающая. По идеи, должна оставаться неизменной. Ко мне часто обращаются и рассказывают о том, что человек родился такого-то числа, в паспортном столе записали совершенно другим числом. А в третьей инстанции записали третье число. Какое же число мое? Я говорю, что, то самое, биологическое по дате рождения.

Айсулу Ахимова Фото: Иван Марчук

Я все же настороженно и аккуратно отношусь к смене даты рождения. Нужно иметь какую-то объективную причину. В моей практике были случаи, когда мы сознательно меняли дату рождения ребенка. Он действительно родился в сложной и для него дате, и для его окружения. Тогда стоит немного корректировать, сдвинуть на день. Но не просто взять и написать, что ребенок родился зимой, а он на самом деле родился в июле. Это недопустимо.

Также в моей практике был случай, когда мы меняли ребенку, девочке имя. При звучании имя можно было коверкать и это вызывало насмешки у ее сверстников. Поэтому мы немного меняли. Но, если девушка хочет сменить кардинально имя, образно говоря, "Оля" на "Анджелина" – вот здесь, конечно, нужно высчитывать. Такие вещи не приветствуются в период минуса, в опасные периоды. Это нужно делать только в благоприятные периоды, тогда это может изменить вашу жизнь со знаком плюс.

- Как числа, которые окружают нас, влияют на жизнь? Могут ли номер этажа, номер телефона, номер квартиры, улицы повлиять на жизнь?

- Если у вас в психоматрице не хватает каких-то определенных чисел, то нужно понимать, что числа несут определенную вибрацию. Все, что мы говорим – слова и буквы – это набор определенных звуков. По сути, если так просто, утрированно сказать: "Да, можно обойтись без букв где-то". Но обойтись без числовых комбинаций нельзя. Наш мир не развивался, если бы мы не умели все как-то суммировать. Когда мы идем в магазин, что –то покупаем, когда говорим о вещах и т.д. Мы используем числовые значения. Все-таки в приоритете идут цифры, числа и их значения. В психоматрице у каждого из нас каких-то чисел не хватает, каких-то много. Но, если у вас действительно идет недостаток каких-то чисел, то желательно их как-то восполнять. Прежде всего, над ними нужно работать. Нельзя взять и написать себе где-то семерку и в одночасье стать счастливым человеком.

Айсулу Ахимова Фото: Иван Марчук

Поэтому, я как психолог (я психолог, по второму образованию) призываю всех работать над теми качествами, которые несут определенные цифры. Но, безусловно, их еще можно привлекать. Без панацеи, без фанатизма, конечно же. Но обращайте внимание. И, если у вас в психоматрице не хватает, скажем, восьмерок или единиц, а у вас их очень много в номере телефона, например. Тогда нет смысла дополнительно их привлекать. Хотя, если у вас нет какой-то цифры в вашем квадрате Пифагора, а тут она приходит к вам в номерном знаке. Почему бы и нет. Не отказывайтесь. Ведь знаки судьбы сами говорят. Поэтому, искусственно привлекать цифры можно.

- Что означает, если постоянно на часах видишь 22:22? Или какое-то другое время?

- Я обращаю внимания на эти вещи. Я иногда устраиваю опрос среди своих подписчиков в соцсетях: часто ли им встречаются подобные комбинации. И оказывается, что у меня подавляющее большинство людей, которые замечают подобные вещи. Стоит обращать внимание на такие вещи, особенно, если у вас в психоматрице не хватает какой-то цифры.

Айсулу Ахимова Фото: Иван Марчук

Кроме того, такие вещи часто как-бы говорят нам: "обрати внимание на то, что происходит с тобой в эти моменты". Возможно, вы задумали что-то серьезное, а знаки подсказывают, что нужно сфокусироваться. То хорошо бы тогда обращать внимание на них.

- Нумерология и совместимость в отношениях. Действительно ли это можно просчитать? И как быть, если в нумерологии люди совершен они подходят друг другу. Они любят друг друга, все звезды сошлись, но в нумерологии нет.

- Если сходятся звезды, то и в нумерологии сильного разобщения не должно быть. Нумерология и астрология достаточно родственны друг к другу. Они не так полярны, как, например, эзотерические гадания. Но в одной плоскости, все же допустимо путать нумерологию и астрологию. И, если в астрологии люди сошлись и им хорошо в одной стихии, то, как правило, в нумерологии также не будет противоречий. Но в нумерологии учитывается также наличие или недостаток определенных цифр. Если два человека энергетически обедненных что-ли, у них недостаток энергетических потоков, то им сложно будет вместе. Им придется добирать энергетику с помощью хобби, спорта и т.д. Потому, что, если два человека со слабым энергетическим потом, то им будет скучно друг с другом. А сильные личности будут каждый на себя перетягивать одеяло. Поэтому, когда есть сильные пары, ведь бывает много звездных пар. И вот в таких парах кто-то должен уступать другому.

Бывает, что есть несовместимость и разобщенность, когда не хватает людям терпения и тогда у них вспышки быстро происходят, люди загораются, как спички.

Айсулу Ахимова Фото: Иван Марчук

- Как связаны между собой психология и нумерология? Правда, что нумеролог должен быть психологом?

- Вы так хорошо подготовились к интервью! (Смеется) Можно я выражу свое восхищение и благодарность! И это важный вопрос. Часто молодые девушки смотрят на мою страницу в соцсети, что я много путешествую и говорят, что тоже хотят стать нумерологом и консультировать людей. А потом спрашивают: "Айсулу, а почему у вас очередь за 2-2,5 месяца на консультацию и стоимость не самая бюджетная, а у меня нет?". Тогда я начинаю интересоваться, а что, кроме того, что она прочитала несколько книг, посмотрела лекции, что еще она умеет. Здесь уже не только образование психологическое, но и опыт нужен – он крайне важен. Есть определенные вещи: как правило, как табу, как некая система ценностей, которая просто стоит у психологов в разряде самых важных. Это и "не навреди", и "конфиденциальность". Иногда многие этого не соблюдают. Многие говорят, а от у меня на консультации был тот или то. А это не есть правильно. Если вы хотите и дальше консультировать, работать в этой сфере, то не стоит этим кичиться или афишировать.

Второй момент, почему необходимы навыки психолога, если даже нет образования психологического. Важно, как вы донесете информацию человеку. Например, в расчетах вышел очень опасный период. Бывают в расчетах период рока, когда у человека может быть сильный удар. Этот удар может граничить и с падением в карьере, и с финансовым крахом, с судебными разбирательствами, с болезнями, с аварийными ситуациями. Например, я рассчитывала период актера из "Форсажа", который разбился в автомобильной аварии (речь идет об актере Поле Уокере – ред.) у него был роковой период. У него прямо шел ноль. А ноль – это опасный период, который нужно аккуратнее прожить. В этот период нужно советовать клиентам го аккуратнее прожить.

Если у вас нет психологического образования, то можно сильно напугать клиента, он запрограммируется на плохое. Нужно очень аккуратно, не пугая человека, но предостеречь. Поэтому, только научиться высчитывать недостаточно. Это только для себя можно. У меня есть такой прогноз, цифра дня. И там как раз по определенным вибрациям выходит какое-то число. Если человек знает, что его счастливое число, например, пять, то он будет планировать какие-то дела пятого числа и что кратно пяти.

- Что такое число судьбы?

- Его как только не называют. И число судьбы, и число удачи, и счастливое число. Оно безусловно нужно, чтобы знать в какие периоды тебе благоволит удача.

Айсулу Ахимова Фото: Иван Марчук

- Что вы думаете по поводу нумерологии онлайн, когда рассчитывают все эти даты и числа компьютер, а не реальный человек?

- У вас действительно интересные вопросы для того, кто действительно хочет многое узнать. (Улыбается) Для того, чтобы узнать какие цифры у тебя есть, а каких нет – это здорово. Тогда нужно заходить на авторизированные сайты нумерологические, где есть нумерологический календарь. Когда идет расшифровка от компьютера, то идет определенный штамп. А когда нумеролог непосредственно при контакте, то ты можешь просчитывать между цифр. Я не приветствую такие вещи. Если бы все было просто как есть и полноценная глубокая и верная информация, то по сути нам не нужны бы били нумерологи.

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