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Нельзя пропустить: самые ожидаемые фильмы зимы 2020

На большие экраны выйдет 9-й фильм "Звездных войн" и четыре украинских премьеры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:40
Звездные войны: Восхождение Скайуокера
Звездные войны: Восхождение Скайуокера
Фото: YouTube

Зима – прекрасный сезон громких и ярких кинопремьер, которые ожидают настоящие киноманы. Мы рассказываем в своей подборке, что посмотреть зимой 2020. Среди ожидаемых голливудских картин – четыре украинские.

Узнайте, почему Том Круз намерен снимать кино в Украине:

Итак, что посмотреть в кино зимой – в нашей киноафише.

"Ножи наголо"

Премьера: 5 декабря

У известного автора криминальных романов – 85-летний юбилей. По этому поводу в его особняке устраивают грандиозную вечеринку, где соберется вся семья. Мало сказать, что родственники не любят друг друга, они буквально ненавидят каждого члена своей семьи. На следующий день после праздника Харлана находят мертвым. Под подозрением оказываются абсолютно все, даже обслуживающий персонал. Расследовать загадочную смерть писателя будет Бенуа Блан. Перед ним стоит очень сложная задача, ведь мотив совершить убийство был у каждого присутствующего.

"Звездные войны: Восхождение Скайуокера"

Премьера: 19 декабря

Студия Disney готовит девятую часть "Звездных войн". Фильм закончит третью трилогию серии и поставит окончательную точку в истории семьи Скайуокеров. Картина Джей Джей Амбрамса будет примечателна тем, что Марк Хэммил в последний раз вернется к роли Люка Скайуокера. А еще зрители снова встретятся с умершей в 2016 году Кэрри Фишер в образе принцессы Леи.

"Безумная свадьба 2"

Премьера: 25 декабря

Комедия Влада Дикого, сиквел. По сюжету, Василий Середюк выдает замуж еще одну свою дочь. Правда, какой национальности будет его очередной зять, мы пока не знаем. Известно, что к Потапу и Монатику в образах священников присоединится Позитив из группы "Время и стекло", а также повторится камео Олега Винника.

"Кошки"

Премьера: 26 декабря

Киноверсия известного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Кошки". Племя кошек, которое собирается на бал, чтобы выбрать себе нового вожака, воплотят такие актеры и музыканты: Тейлор Свифт, Джеймс Корден, Идрис Эльба, Дженнифер Хадсон, Иэн Маккелен, Джуди Денч, Ребел Уилсон и многие другие. Специально для фильма композитор написал несколько новых песен.

"Дулиттл"

Премьера: 9 января

Фильм основан на популярной в 20-е годы в США серии детских книг Хью Лофтинга о ветеринаре Докторе Дулиттле, который умел разговаривать с животными. Роберт Дауни-младший в клочья порвет все закоренелые представления о себе, ведь он так и застрял в памяти в роли Железного Человека.

Режиссером картины выступил Стивен Гейган ("Трафик"). Говорящих животных в фильме, которых можно увидеть на постерах, будут озвучивать Эмма Томпсон (попугай), Крэйг Робинсон (мышь), Рэйф Файнс (тигр), Том Холланд (собака), Селена Гомес (жираф), Марион Котийяр (лиса), Октавия Спенсер (утка), Кумейл Нанджиани (страус), Рами Малек (горилла), Джон Сина (белый медведь), Кармен Эджого (львица) и Фрэнсис де ла Тур (гинко-парящая). Также в ленте появятся Антонио Бандерас, Майкл Шин и Джим Бродбент.

"Преданная"

Премьера: 16 января

Картина снята по мотивам романа "Феликс Австрия" украинской писательницы Софии Андрухович. События фильма разворачиваются в XIX веке в австрийском Станиславе. Доктор Ангер теряет в пожаре жену, но двух девочек удается спасти – родную дочь Адель и дочь домашних работников Стефанию. В момент отчаяния доктор решает воспитывать их вместе. Проходит 25 лет. Девушки выросли и так же неразлучны, хотя Адель теперь замужем.

"Мои мысли тихие" ("Мої думки тихі")

Премьера: 16 января

Полнометражный дебют режиссера Антонио Лукича. Фильм рассказывает историю о молодом звукорежиссере фрилансере Вадиме. Потерпев множество неудач в работе и личной жизни, он получает шанс начать все сначала. Простая задача – записать голоса закарпатских животных – может стать его шансом навсегда покинуть "неудобную Украины" и отправиться в "привлекательную Канаду". Подальше от проблем. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящая для этого человек – мама Вадима. В главных ролях – Ирма Витовская и Андрей Лидаговский.

"Хищные птицы"

Премьера: 6 февраля

После громкого "Джокера" – любителям кинокомиксов "Хищные птицы" будут как бальзам на душу. После событий "Отряда самоубийц" Харли Квинн рассталась с Джокером и зажила своей жизнью. Бэтмен тоже исчез, оставив Готэм беззащитным. В итоге город захлестнула преступность, к власти пришли криминальные боссы вроде Черной Маски. В фильме Харли Квинн объединяется с другими героинями, например Охотницей и Черной Канарейкой, чтобы спасти девушку по имени Кассандра от бандитов Черной Маски.

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"Джентльмены"

Премьера: 13 февраля

Лента рассказывает о приехавшем в Лондон американце Микки Пирсоне (Мэттью МакКонахи), который построил империю на продаже марихуаны. Когда он собирается обналичить заработанные деньги, он сталкивается с большими проблемами. Кроме МакКонахи в фильме снялись Чарли Ханнэм, Джереми Стронг, Колин Фаррелл и Хью Грант. Ричи выступил не только режиссером фильма, но и вместе с Айваном Аткинсоном и Марном Дэвисом написал сценарий к нему.

"Черкассы"

Премьера: 27 февраля

Фильм рассказывает о событиях весны 2014 года, которые произошли после революции на Майдане.Речь пойдет о военном корабле-тральщике "Черкассы". Корабль возвращается на базу, но порт уже потерян. Вместе с другими суднами украинского флота "Черкассы" оказываются в блокаде на озере Донузлав. Путь в море перекрыт затопленными кораблями, так что остается либо сдаваться, либо оказывать сопротивление врагу. И экипаж "Черкасс" выбирает второе.

Напомним, агрегатор Metacritic назвал самые лучшие фильмы и сериалы уходящего десятилетия. В список попали высоко оцененные критиками работы.

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