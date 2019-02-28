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Неожиданная смерть: появился шокирующий трейлер "Людей Икс: Темный Феникс"

В фильме погибнет одна из ключевых героинь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:38
"Люди Икс: Темный Феникс"
"Люди Икс: Темный Феникс"
Фото: YouTube

Наконец-то в сети появился трейлер фильма "Люди Икс: Темный Феникс", который вновь перенесли. Более того, в ролике видно, как героиня Дженнифер Лоуренс, скорее всего, погибнет.

Продюсер и режиссер "Темного феникса" Саймон Кинберг объяснил решение показать смерть Мистик в самом начале нового трейлера просто – это было сделано, чтобы показать, что "Темный феникс" не похож на остальные фильмы о Людях Икс.

Он также отметил, что просто нужно были показать, что Джин/Темный феникс – реальная угроза абсолютно всем, включая Людей Икс.

В фильме также снялись Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс и другие звезды "Людей Икс". Премьера "Темного Феникса" пройдет летом 2019 года.

Напомним, ранее кинокомпания 20th Century Fox представила первый трейлер супергеройской ленты "Люди Икс: Темный Феникс".

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Источник: Сегодня
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