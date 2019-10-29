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Невероятно трогательно: Джамала выпустила новую песню в дуэте с казахским рэпером Jah Khalib

Для певицы это уже не первый дуэт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:20
Джамала
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала, которая недавно сделала откровенное признание, выпустила новую песню "Кохаю" в дуэте с казахским рэпером Jah Khalib. Официальный релиз песни Кохаю состоялся во вторник, 29 октября.

Узнайте также с кем еще Джамала спела в дуэте:

Исполнительница отметила, что это "магическая работа про ту необъяснимую связь между людьми, которая помогает им пройти все на своем пути".

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"Получилась магическая работа, про ту необъяснимую связь между людьми, которая помогает им пройти всё на своем пути. Обнимаю", – написала о новой песни Джамала.

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Напомним, в эксклюзивном интервью журналистам программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" популярная певица Джамала призналась, ради чего готова сделать паузу в карьере и как решает конфликты с мужем. Сейчас Джамала готовится к туру по 10 городам Украины. С особым волнением артистка говорит о новых дуэтах и туре, потому что понимает – потом нескоро сможет порадовать поклонников. Певица хочет больше времени посвятить мужу Бекиру.

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