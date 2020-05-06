57-летний Том Круз и 48-летний Илон Маск планируют снять первый боевик в космосе вместе с NASA

Голливудский актер и американский миллиардер ведут переговоры с NASA

Голливудский актер Том Круз и основатель Space X Илон Маск, который стал отцом в шестой раз, планируют снять первый полнометражный фильм в космосе. Проект находится на ранних стадиях переговоров с NASA, сообщает Deadline.

Известно, что Том Круз сыграет в приключенческом фильме главную роль, но детали проекта пока неизвестны.

Том Круз – один из самых удивительных голливудских актеров и звезда самых популярных боевиков в истории кино. Перед съемками Том Круз тщательно подготавливает свои трюки, ведь выполняет их самостоятельно. Он один из немногих актеров, которые настолько часто подвергают себя риску. Как в фильмах, так и в жизни, Том Круз увлекается автоспортом и часто ездит на гоночных машинах и спортивных мотоциклах. Наибольшую популярность Тому Крузу принесло участие в фильмах "Миссия невыполнима". И теперь Том Круз может отправиться в космос на космическом корабле Илона Маска.

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Если вам это все еще кажется невероятном, то стоит вспомнить о том, что во время съемок фильмов за последние несколько лет Том Круз поднимался на самое высокое здание мира, был привязан к борту самолета, научился пилотировать вертолет для фильма "Миссия невыполнима: Последствия" и летал на настоящем истребителе в фильме "Лучший стрелок 2", премьера которого запланирована на лето 2020.

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