Неожиданное воскрешение героя: появился впечатляющий трейлер фильма "Форсаж 9"

Картина выходит в прокат весной 2020 года

Постер к фильму "Форсаж 9" Фото: Instagram

После презентации тизера девятого фильма "Форсаж", в Сети появился первый полноценный трейлер картины.

На съемках девятой части фильма "Форсаж" разбился дублер Вина Дизеля, смотрите подробности:

К своим ролям вернутся Вин Дизель, Мишель Родригес и Хелен Миррен. Кроме того, рэперша Карди Би (Cardi B) и пуэрто-риканский певец Ozuna присоединились к касту "Форсажа 9". Есть и хорошие новости, судя по новым кадрам, в картине будет еще один старый персонаж, который погиб в предыдущих фильмах – Хан. Его появление стало неожиданностью для фанатов. В ролике также показали удивление и даже ужас главных героев.

Режиссером новой части выступил Джастин Лин, снявший четвертый, пятый и шестой "Форсажи". Сценаристом девятого "Форсажа" вместо Криса Моргана стал Дэниел Кейси.

Подробности сюжета пока не раскрываются. Премьера фильма была перенесена на весну 2020 года.

Напомним, бывший чемпион WWE и звезда фильма "Бамблби" Джон Сина также принимает участие в девятом "Форсаже".

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