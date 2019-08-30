"Неслучайно": премьера интимной лирики от Макса Барских

Артист выпустил трек, который побил все рекорды

Макс Барских Фото: телеканал "Украина"

Украинский певец Макс Барских, который стал лицом новой коллекции Лилии Литковской, презентовал новый трек "Неслучайно". В течении первого часа после выхода, показатели ролика достигли рекордных цифр.

Ранее Макс Барских презентовал новый клип на песню "Неземная":

Новая песня составила конкуренцию главным хитам артиста – "Туманы", "Моя любовь", "Неземная" и "Берега", закрепившись в ТОП-5 чартов iTunes 5 стран: Украина, Россия, Беларусь, Казахстан, Чехия. За сутки до официального релиза новый трек Барских стал хитом в сети.

Макс Барских Фото: пресс-служба

"Ожидание убивает", "будет очередная бомба", "с самого начала мы полюбили тебя неслучайно", "новый хит", "дразнит второй день…нервы то не железные" – с такими комментариями поклонники музыканта ожидали будущий релиз сингла.

"К концу лета у каждого накопились свои истории. Я хочу, чтобы ваши истории ассоциировались именно с этой песней. В моей жизни произошла неслучайная встреча с человеком, который очень вдохновил меня на написание этого трека", – поделился сам Макс.

Напомним, ранее Макс Барских заявил о намерении покинуть сцену. По словам артиста, он готовит самый масштабный тур в своей карьере, который, может стать последним.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram