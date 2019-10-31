"Нет никаких звездных болезней": Анастасия Матешко рассказала о своем фильме "Живая вода"

Зрители знают Анастасию как актрису, но в новом проекте она стала и автором сценария, и режиссером

Анастасия Матешко Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В субботу, 2 ноября, в 17:00 на телеканале "Украина" состоится премьера четырехсерийной картины "Живая вода", режиссером которой стала Анастасия Матешко. Зрители знают Анастасию как актрису, но в новом проекте "Украинской продакшн студии" и телеканала "Украина" она стала и автором сценария, и режиссером. О национальной идее, работе с популярными актерами и экстремальных съемках Анастасия рассказала нам в интервью.

Анастасия Матешко со съемочной группой Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Анастасия, чем эта картина вас заинтересовала как режиссера?

Это мой и Лены Николаевской сценарий. Поэтому очень хотелось как задумывалось, так и воплотить. У меня до этого были короткометражные фильмы или сериалы, в которых я работала в качестве второго режиссера, креативного продюсера, были полные метры, где я работала как продюсер и автор сценария в том числе. А как режиссера – большой масштабный сериал это первый. Надо отдать должное продюсерам, которые меня поддержали в этом, группе, которая отдавала себе отчет, что какие-то вещи я могу делать впервые, они помогали и поддерживали.

Чем фильм "Жива вода" особенный для вас?

Мы сейчас все очень много говорим о национальной идее. Лично моя глубокая убежденность заключается в том, что Украина – это аграрная страна, еще оставшаяся чистой и красивой, с точки экотуризма в том числе. Голландия, например, маленькая, а обеспечивает семенами всю Европу. Мы все знаем о голландских тюльпанах, саженях.

У нас замечательный ресурс, прекрасный люди, благородная земля и нам нужно это использовать. Поэтому моя история о ферме, о женщине, которая возвращается из Польши, где она строила свою карьеру, волей судьбы оказывается в положении хозяйки фермы и принимает решение остаться тут и руководить ею. Она понимает, что это более правильная и настоящая жизнь, чем погоня за карьерой.

Съемочная группа Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Расскажите, где снимали вашу историю?

Мы нашли замечательную ферму под Киевом. Я могла только мечтать о такой – там все в розах, чудеснейшие чистые коровы. Это замечательный проект, сделанный по принципу английских мини-ферм. Мы там себя чувствовали, как в эдемском саду.

Были какие-то экстремальные съемки?

У нас топили одного актера, топилась другая актриса. Вроде бы простая история, но у нас каскадеры буквально через день были на площадке. Было падении с дерева, взрыв автомобиля – в общем, достаточно драматическая история.

Виктор Логинов и Ольга Павловец Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как вам работалось с актерами?

Мне очень повезло с актерами, благодарна Господу Богу, Ирине Заре (прим. ред. – продюсер кинокомпании "Украинская продакш студия") за то, что она помогла мне увидеть Ольгу Павловец. Это наша главная героиня, кроме того, что она, наверное, альтер-эго всех женщин-режиссеров, потому что Ольга – женщина с характером, при этом она удивительно тонкий человек и высочайшего уровня профессионал. Мне как начинающему режиссеру очень повезло с такой героиней. С ней минимум дублей, все очень технично и при этом с душой. Витя Логинов сам садится за руль, насколько участвует в группе, что я его могу назвать соавтором всех происходящих событий. Нет никаких звездных болезней, актеры включаются, все на пользу дела, что бывает в общем-то редко. Думаю, что за 25 лет работы в кинематографе имею право давать такие оценки.

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