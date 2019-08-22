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"Нет времени умирать": 25-й фильм о Джеймсе Бонде получил официальное название

Создатели кинофраншизы не изменяют себя и название нового фильма в стиле агента 007

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:08
Фильм о Джеймсе Бонде получил название
Фильм о Джеймсе Бонде получил название
Фото: YouTube

Юбилейный, 25-й фильм о шпионе Джеймсе Бонде, в котором может сыграть принц Чарльз, наконец-то получил официальное название.

Смотрите видео о том, что агента 007 в новом фильме о Бонде сыграет женщина:

Фильм получил название No Time To Die – "Нет времени умирать". Новая "вывеска" картины была опубликована в Twitter бондианы.

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"Дэниэл Крэйг возвращается к роли Джеймса Бонда, агента 007, в фильме No Time To Die", – говорится в сопроводительном тексте.

Также появились даты премьеры фильма: с 3 апреля 2020 года – в Великобритании, с 8 апреля – в США.

Напомним, к новому фильму о Джеймсе Бонде также присоединились Дали Бенссалах, Лашана Линч "Капитан Марвел", Ана де Армас, Давид Денсик и Билли Магнуссен. В новой фильме об агенте 007 вместе с ними снимутся Рэйф Файнс (М, руководитель MI6), Леа Сейду (психолог Мадлен Суонн), Наоми Харрис (секретарь Манипенни), Бен Уишоуи (Q, главный по гаджетам в MI6) и другие.

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