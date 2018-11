Netflix анонсировал мультсериалы по "Тихоокеанскому рубежу" и "Видоизмененному углероду"

Стриминговй сервис уже запускает разработку анимационных сериалов

"Тихоокеанский рубеж 2". Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix, о проектах которого мы ранее писали, начинает работу над двумя анимационными сериалами. Один из них будет основан на киновселенной "Тихоокеанского рубежа" Гильермо дель Торо, а второй – на игровом сериале "Видоизмененный углерод".

Об этом потоковый гигант сообщил на мероприятии See What is Next: Asia, пишет Empire. Сроки производства и даты релиза новых анимационных телепроектов пока не называются.

Отметим, что "Тихоокеанский рубеж" – это фантастический боевик, в котором гигантские роботы-егери, управляемые людьми, сражаются с напавшими на Землю инопланетными монстрами кайдзю. Оригинал был выпущен еще в 2013 году, а в 2018-м вышел сиквел под названием "Тихоокеанский рубеж: Восстание".

А вот "Видоизмененный углерод" – это научно-фантастический сериал в жанре киберпанк. Первый сезон вышел в 2018 году. Действие разворачивается в далеком будущем, где люди научились менять оболочку.

Напомним, стриминговий сервис Netflix уже запланировал еще новые проекты. Оказывается, сервис намерен выпустить сразу шесть анимационных фильмов и сериалов. Как сообщается на сайте сервиса, проекты выйдут в течение 2019-2021 годов.