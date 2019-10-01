Netflix анонсировала четвертый сезон "Очень странных дел"
Точной даты премьеры пока нет
Стриминговый сервис Netflix, который только недавно выпустил третий сезон сериала "Очень странные дела" официально анонсировал уже четвертый сезон. Ролик появился на официальном канале сериала Stranger Things на YouTube.
Узнайте о трендах на сериалы:
На видео нет актеров и ничего не происходит. Там изображено название сериала и большая цифра "4" на фоне.
Также в тизере появляется надпись: "Мы больше не в Хоукинсе" в сопровождении саундтрека из сериала. Отметим, что Хоукинс – это вымышленный город в штате Индиана, где происходили события всех трех предыдущих сезонов.
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О дате премьеры сериала пока не сообщается.
Сериал "Очень странные дела" является рекордсменом сервиса. Третий сезон посмотрело 40,7 миллионов зарегистрированных в Netflix пользователей.
Напомним, ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал новый отрывок третьего сезона сериала "Очень странные дела".
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