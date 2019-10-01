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Netflix анонсировала четвертый сезон "Очень странных дел"

Точной даты премьеры пока нет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:25
"Очень странные дела"
"Очень странные дела"
Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix, который только недавно выпустил третий сезон сериала "Очень странные дела" официально анонсировал уже четвертый сезон. Ролик появился на официальном канале сериала Stranger Things на YouTube.

Узнайте о трендах на сериалы:

На видео нет актеров и ничего не происходит. Там изображено название сериала и большая цифра "4" на фоне.

Также в тизере появляется надпись: "Мы больше не в Хоукинсе" в сопровождении саундтрека из сериала. Отметим, что Хоукинс – это вымышленный город в штате Индиана, где происходили события всех трех предыдущих сезонов.

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О дате премьеры сериала пока не сообщается.

Сериал "Очень странные дела" является рекордсменом сервиса. Третий сезон посмотрело 40,7 миллионов зарегистрированных в Netflix пользователей.

Напомним, ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал новый отрывок третьего сезона сериала "Очень странные дела".

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