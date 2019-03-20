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Netflix готовит интерактивный проект с Беаром Гриллсом

Решать в этом шоу будут зрители

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:49
Беар Гриллс
Беар Гриллс
Фото: instagram.com/beargrylls

Стриминговая платформа Netflix, которая снимет мультсериал по мотивам древнегреческой мифологии, опубликовала трейлер нового интерактивного проекта You vs. Wild ("Ты против дикой природы"). 

Беар Гриллс
Беар Гриллс
Фото: instagram.com/beargrylls

Новый проект будет посвящен выживанию в диких условиях, а главным героем, жизнь которого будет зависеть от решений зрителей, станет знаменитый путешественник Беар Гриллс ("Выжить любой ценой").

За восемь эпизодов проекта Гриллс будет пытаться не умереть в снегу, горах, лесах и джунглях, полагаясь на решения зрителей. Но самое интересное в этом то, что зрители смогут управлять сюжетом, выбирая один из предложенных вариантов. 

Напомним, стриминговый сервис Netflix приобрел права на роман Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества".

Более того, Netflix успел поделиться первым тизером криминально-биографической картины "Ирландец", которую снял легендарный режиссер Мартин Скорсезе.

Смотрите видео о сериальном буме  в Украине:

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сериал Netflix Беар Гриллс
Источник: Сегодня
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