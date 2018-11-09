Netflix готовит норвежский климатический мини-сериал "Рагнарек"

Проект будет посвящен экологии и скандинавской мифологии

Netflix. Фото: portalt5.com.br

Стриминговый сервис Netflix, о проектах которого мы писали ранее, уже анонсировал новый амбициозный проект проект производства Норвегии под названием "Рагнарек". Это будет шестисерийный мини-сериал посвященный экологии и скандинавской мифологии, пишет издание Broadway World.

По информации СМИ, производством сериала займутся датский сценарист Адам Прайс ("Правительство", "В заложниках") и режиссер Симен Альсвик ("Лиллехаммер"). Прайс отметил, что команда, которая будет трудиться над сериалом, представляет не только Норвегию, но и Данию со Швецией, а сам он надеется, что проект отразит уникальность скандинавского взгляда на окружающую действительность.

Основные события развернутся в городке под названием Эдда и расскажет историю взросления современных школьников, но через призму северных сказаний и норвежской мифологии. Особый акцент планируется сделать на изменении климата.

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Точная дата выхода "Рагнарека" пока неизвестна.

Напомним, сервис Netflix намерен выпустить сразу шесть анимационных фильмов и сериалов. Как сообщается на сайте сервиса, проекты выйдут в течение 2019-2021 годов.