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Netflix готовит продолжение хоррор-сериала "Призраки дома на холме"

Сериал не будет продолжать историю семьи Крэйнов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:32
"Призраки дома на холме"
"Призраки дома на холме"
Фото: YouTube

Пока поклонники киновселенной Marvel "переваривают" закрытие сериалов о супергероях на Netflix, любители триллеров могут готовиться к продолжению "Призраков дома на холме". Стрим-сервис официально подтвердил разработку второго сезона шоу. К счастью зрителей, сериал сохранит свою тематику и мистическую атмосферу, однако новые эпизоды расскажут историю других персонажей.

Согласно заявлению Netflix, сериал не будет продолжать историю семьи Крэйнов, чья сюжетная арка завершилась в финальном эпизоде первого сезона. Сериал будет антологией, и в следующем сезоне сюжет развернется в новом доме с новыми персонажами из повести Генри Джеймса "Поворот винта".

Отметим, что по такому же принципу снимался сериал "Американская история ужасов". Кроме того, второй сезон получил официальное название "Призраки поместья Блай". По сюжету "Поворота винта" молодая женщина, нанятая гувернанткой для двух детей, прибывает в поместье Блай. Встретив своих юных воспитанников – Майзла и Флору, – она начинает замечать, что в доме происходит что-то странное, а дети находятся под чьим-то влиянием. Ситуация усугубляется, когда женщина начинает видеть призрачные фигуры, которые одержимы детьми и ведут свою охоту.

Премьера "Призраков поместья Блай" состоится в 2020 году. 

Напомним, стоит вспомнить трейлер нового проекта "Призраки дома на холме", который снят по одноименному культовому хоррор-роману писательницы Ширли Джексон 1959 года.

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Источник: Сегодня
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