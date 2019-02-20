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Netflix готовит сериал по мотивам "Классного мюзикла"

В оригинальном фильме главную роль сыграл Зак Эфрон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
"Классный мюзикл"
"Классный мюзикл"
Фото: YouTube

Оказывается, что Netflix в этом году намерен не только закрывать успешные проекты, но и снимать новые. Оказывается, что студия Disney совместно с Netflix анонсировала сериал по мотивам популярной ленты 2006 года -  "Классный мюзикл". Да-да, эта история спустя 13 лет с момента выхода оригинального фильма, вновь выйдет на экраны.

Создатели проекта уже занялись поисками новых актеров и поделились подробностями предстоящего шоу. Итак, проект носит название "Мюзикл в средней школе". По сообщениям западных СМИ, Disney занят подбором актерского состава, так что зрителям покажут новых персонажей, которые придут на замену героям Зака Эфрона, Ванессы Хадженс, Эшли Тисдейл и других.

Сюжет расскажет о группе молодых людей, готовящихся к участию в школьном мюзикле. На данный момент заявлено несколько новых персонажей. Избалованный и популярный школьник Рик, который пройдет прослушивание, чтобы вернуть свою девушку Нини. Нини, всю жизнь посвятившая пению и обожающая своих двух мам. А также их друзья, новенькие в школе и другие.

Пока что заявлено десять эпизодов, которые будут сняты в документальном стиле. Каждая серия, по заявлениям Disney, представит зрителям новую песню и кавер на песни из оригинальной серии фильмов. Сценаристом и исполнительным продюсером выступит Тим Федерле, ответственный за фильм "Фердинанд". Ожидается, что съемки начнутся уже в этом месяце, а премьера сериала состоится в конце 2019 года.

Напомним, канал BBC запустил в производство мини-сериал "Отверженные", основанный на одноименном романе Виктора Гюго. Кроме этого, студии Fox и Disney начали разработку перезапуска культовой комедии 90-ых "Один дома".

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Источник: popcornnews.ru
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