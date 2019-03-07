Netflix готовит сериальную экранизацию романа "Сто лет одиночества"

"Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса никогда ранее не экранизировали

Netflix Фото: Getty Images

Стриминговый сервис Netflix, на который ополчился Стивен Спилберг, приобрел права на роман Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества", сообщает Variety.

Сообщается, что по книге будет снят сериал на испанском языке. Исполнительными продюсерами проекта станут сыновья Маркеса, однако пока других подробностей нет.

Отметим, что роман, впервые опубликованный в 1967 году, никогда ранее не экранизировали.

"Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса - одно из самых известных произведений магического реализма. Книга была переведена на 46 языков. В романе, действие которого разворачивается в вымышленном городе Макондо, описана история семи поколений семьи Буэндиа.

Напомним, ранее Netflix официально подтвердил разработку второго сезона шоу "Призраки дома на холме".

Кроме этого, студия Disney совместно с Netflix анонсировала сериал по мотивам популярной ленты 2006 года – "Классный мюзикл".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram