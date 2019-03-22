Netflix готовит современную экранизацию романа "Три мушкетера"

Продюсерами проекта стали Эрик Ньюман и Брайан Унклесс

"Три мушкетера" Фото: YouTube

Стриминговая платформа Netflix, которая запускает в производство байопик "Блондинка" (Blonde) о Мэрилин Монро, выпустит современную экранизацию знаменитого романа Александра Дюма "Три мушкетера".

Как сообщает The Hollywood Reporter, по духу новый фильм будет напоминать франшизу "Миссия невыполнима" с Томом Крузом. В каком году развернется действие картины точно не известно.

Продюсерами проекта стали Эрик Ньюман и Брайан Унклесс, ранее работавшие над другим фильмом Netflix – фэнтезийным боевиком "Яркость" с Уиллом Смитом в главной роли. Кто может сыграть Артоса, Портоса, Арамиса и д'Артаньяна, пока не сообщается.

Отметим, что роман был впервые опубликован в 1844 году. Роман входит в число самых часто экранизируемых литературных произведений в мире. Только американских и французских экранизаций, фильмов и мультфильмов по мотивам романа насчитывается более 20.

Напомним, сейчас Netflix готовит интерактивный проект с Беаром Гриллсом You vs. Wild ("Ты против дикой природы"). Также Netflix приобрел права на роман Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества".

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