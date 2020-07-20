Netflix назвал ТОП-10 самых популярных фильмов собственного производства

Киноленты, которые стоит посмотреть

Популярный стриминг-сервис Netflix впервые показал свои самые популярные оригинальные фильмы за все время существования. Рейтинг сформировался по количеству просмотров фильмов в первые четыре недели после их премьеры. Данный рейтинг также отображает, какие жанры пользуются популярностью у зрителей, и некоторые из них могут вас удивить. Так, первую тройку лидеров заняли два боевика и фантастический триллер, но у всех десяти фильмов звездные актерские составы и достаточно динамичные сюжеты.

Узнаем, какие фильмы вошли в рейтинг, и возможно, некоторые из них вы еще не успели посмотреть.

10. "Идеальное свидание" (The Perfect Date) – 48 миллионов просмотров за первые четыре недели

Чтобы заработать деньги на обучение в колледже, старшеклассник запускает приложение, в котором предлагает свои услуги в качестве фиктивного парня на один вечер. Но когда возникают настоящие чувства, все усложняется.

9. "Платформа" (The Platform) – 56 миллионов

В тюрьме, где некоторые заключенные питаются и проживают намного лучше, чем другие, один человек пытается добиться изменений, чтобы восстановить справедливость.

8. "Не та Мисси" The Wrong Missy – 59 миллионов

Тим отправляется по работе на Гавайи, думая, что пригласил с собой в поездку женщину мечты. Однако он по ошибке написал другой девушке, с которым у него до этого было кошмарное свидание вслепую. Теперь уже слишком поздно что-то менять...

7. "Тройная граница" (Triple Frontier) – 63 миллиона

Пять бывших спецназовцев воссоединяются для того, чтобы украсть целое состояние одного наркобарона, и тем самым ввязываются в ряд непредвиденных последствий.

6. "Ирландец" (The Irishman) – 64 миллиона

Сюжет фильма режиссера Мартина Скорсезе повествует о наемном убийце по имени Фрэнк Ширан, который вспоминает свое прошлое, когда он стал верным членом семьи криминального авторитета и начал подниматься по карьерной лестнице.

5. "Загадочное убийство" (Murder Mystery) – 73 миллиона

Во время долгожданной поездки в Европу полицейский из Нью-Йорка и его жена, которая работает парикмахером, пытаются раскрыть загадочное убийство на яхте миллиардера.

4. "Призрачная шестерка" (6 Underground) – 83 миллиона

После фальсификации своей смерти миллиардер набирает команду международных оперативников для смелой и кровавой миссии по уничтожению жестокого диктатора.

3. "Правосудие Спенсера" (Spenser Confidential) – 85 миллионов

Бывший полицейский и по совместительству бывший преступник, Спенсер, объединяется в одну команду с начинающим бойцом, чтобы раскрыть зловещий заговор, связанный с гибелью двух бостонских полицейских. Фильм многогранен на жанр – от триллера до комедии.

2. "Птичий короб" (Bird Box) – 89 миллионов

Сюжет постапокалиптического хоррора разворачивается в мире, который пять лет назад погрузился в хаос и тьму. Каждый, кто видит нечто зловещее, заканчивает свою жизнь самоубийством. В центре сюжета – Мэлори, которая со своими детьми отправляется на поиски безопасного места.

1. "Тайлер Рейк: операция по спасению" (Extraction) – 99 миллионов

Бесстрашного наемника Тайлера Рейка, которого играет Крис Хемсворт, отправляют в Бангладеш, где он должен спасти похищенного наркобарона. Однако миссия оказывается намного более опасной, и Тайлеру придется поставить на кон свою жизнь.

Ранее мы делились лучшими сериалами и фильмами Netflix, которые вышли в июне 2020 года.

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