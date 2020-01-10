Netflix опубликовал атмосферный трейлер сериала "Лига октября"

В основе сериала – одноименный комикс издательства IDW

"Лига октября" Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix, который назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года, опубликовал первый официальный трейлер сериала October Faction ("Лига октября") об охотниках на чудовищ.

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В основе сериала – одноименный комикс издательства IDW Стива Найлза и Дамьена Ворма.

Сюжет разворачивается вокруг 17-летних близнецов Джеффа и Вив Аллен, которые вместе с родителями возвращаются в родной город после смерти дедушки. Там герои узнают, что мама с папой на самом деле не продавцы страховых услуг, а настоящие охотники за нечистью.

В главных ролях снимались Максим Рой, Тамара Тейлор, Дж.С. МакКензи, Аврора Бергхарт, Венди Крюсон и другие.

Премьера сериала состоится на Netflix 23 января 2020 года.

Напомним, ранее Netflix назвал дату выхода второго сезона сериала "Сексуальное воспитание" (Половое воспитание, Sex Education), а также появился официальный трейлер проекта.

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