Netflix опубликовал трейлер ремейка популярной космической саги

Сегодня, 10:22

Действие разворачивается в 2046 году в космосе, на чужой планете

 

Ремейк фантастического сериала. Фото: Itc
Ремейк фантастического сериала. Фото: Itc

В сети все больше появляются трейлеров сериалов и фильмов – весна обещает быть нескучной. Так, например, Netflix опубликовал первый трейлер сериала "Затерянные в космосе". Эта долгоиграющая картина является ремейком одноименного научно-фантастического шоу 1965 года выпуска (а в 1998-м была выпущена полнометражная версия с Мэттом ЛеБланом).

Действие разворачивается в 2046 году. В центре фильма семейство Робинсонов, которые намерены присоединиться к новой межгалактической колонии людей, но их космический корабль сбивается с курса, и они оказываются на чужой незнакомой планете.

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Тоби Стивенс играет главу семейства Джона Робинсона, а Молли Паркер — мать Морин. Макс Дженкинс, Тейлор Рассел и Мина Сандволл играют троих детей Робинсонов: Уилла, Джуди и Пенни соответственно. Шоураннером проекта выступает Зак Эстрин. Сценарий написали Мэтт Сазама и Берк Шарплесс. Первый сезон будет состоять из десяти эпизодов.

Напомним, актер Тимоти Шаламе, который исполнил главную роль в фильме "Зови меня своим именем", а фильм в этом году номинирован на "Оскар", сыграет Генриха V в. проекте канала Netflix "The King".
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Источник:

"Сегодня"

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