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Netflix опубликовал трейлер заключительного сезона "Джессики Джонс"

Третий сезон супергеройского сериала выйдет 14 июня 2019 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:10
Netflix опубликовал трейлер финального сезона Джессики Джонс
Netflix опубликовал трейлер финального сезона Джессики Джонс
Фото: instagram.com/marvelsjessicajones

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер финального сезона популярного сериала "Джессика Джонс". Напомним, что в феврале этого года компания закрыла производство шоу одновременно с "Карателем". Ранее Netflix также отменил другие сериалы Marvel из серии "Защитники" - "Сорвиголова", "Железный кулак" и "Люк Кейдж".

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Так, третий сезон шоу с участием Кристен Риттер будет состоять из 13 эпизодов. Все серии "Джессики Джонс" будут доступны на Netflix уже 14 июня. В заключительном сезоне зрителей порадует уже знакомый каст: Эка Дарвилл, Керри-Энн Мосс, Бенджамин Уокер, Джереми Бобб, Сарита Чоудхури, Тиффани Мак, Ребекка Де Морнэй и другие.

Недавно мы писали о том, почему нужно посмотреть пятый сезон сериала "Черное зеркало", а также делились ТОП-5 самых ожидаемых сериалов лета.

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