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Netflix показал настоящий боевик в трейлере "Секретных материалов Спенсера" с Марком Уолбергом

Это история бывшего копа, который борется за справедливость в городе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Кадр из фильма "Секретные материалы Спенсера"
Кадр из фильма "Секретные материалы Спенсера"
Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix, который снимет мультфильм по "Ведьмаку", опубликовал трейлер комедийного боевика с Марком Уолбергом "Секретные материалы Спенсера" (Spenser Confidential). Актер играет бывшего бостонского копа, который после пяти лет тюрьмы выходит на свободу и берется за старое – за справедливость.

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Главный герой селится у своего бывшего тренера по боксу, где знакомится с мрачным черным соседом по комнате Хоуком. Режиссером картины стал номинант Золотой малины Питер Берг, фильмы которого без Уолберга сейчас не обходятся ("22 мили", "День патриота", "Глубоководный горизонт").

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В других ролях – Уинстон Дьюк ("Черная Пантера", "Мстители"), Алан Аркин ("Эдвард Руки-ножницы", "Гаттака"), Коллин Кэмп ("Крепкий орешек 3", "Псих 9", "Путь 29"), Марк Мэрон ("Джокер", "Блеск"), Марк Гэстон ("Клан Сопрано", "Удивительная миссис Мейзел").

Премьера намечена на март 2020.

Напомним, в Сети представлен официальный дублированный трейлер фильма "Бладшот", главную роль в котором играет Вин Дизель.

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