Netflix снимает документальный фильм о протестах в Беларуси

Силовики успели задержать нескольких членов съемочной группы

Стриминговый сервис Netflix снимает документальный фильм о политических протестах в Беларуси. Около двух месяцев британская съемочная группа работает над лентой в Минске, Киеве и Вильнюсе. Некоторых членов команды задержали белорусские силовики.

О том, что Netflix готовит проект о событиях в Беларуси, сообщил советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихоновской по международным делам Франак Вячорка в своем Telegram-канале.

Скриншот: Telegram @viacorka

Напомним, что после выборов президента Беларуси, состоявшихся 9 августа, по всей стране начались протесты и забастовки. Белорусы требуют новых, честных выборов и освобождения политзаключенных.

Ранее мы писали, что лидер легендарной ирландской группы U2 поддержал Беларусь. Ситуацию в соседней стране также прокомментировали звезды украинского шоу-бизнеса.

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