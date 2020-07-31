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Netflix снимает первый фильм в Украине – в главной роли Жан-Клод Ван Дамм: что известно о фильме

Сегодня, 17:25

Комедийный остросюжетный боевик с голливудскими звездами первой величины

Американская компания Netflix впервые снимет фильм в Украине. Главные роли сыграют знаменитый актер и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм и французский актер Албан Иванов. Об этом сообщил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

Предстоящий комедийный боевик получил название The Last Mercenary ("Последний наемник"). В центре сюжета фильма – политические интриги на государственном уровне. Большая часть съемок пройдет в Киеве, а также в Париже, а события фильма будут разворачиваться во Франции. Съемочный процесс уже стартовал и продлится до осени.

Режиссером комедийного боевика стал Дэвид Шарон. Продюсеры фильма – Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Оператор – знаменитый французский кинооператор Тьерри Арбогаст, который регулярно сотрудничает с режиссером Люком Бессоном. Среди знаменитых фильмов, снятых Тьерри Арбогастом: "Леон", "Никита", "Пятый элемент", "Люси", "Малавита", "Ангел-А".

Netflix снимет фильм в Украине
Netflix снимет фильм в Украине
Фото: Facebook / Александр Ткаченко

Александр Ткаченко лично познакомился с командой проекта The Last Mercenary ("Последний наемник") и опубликовал совместную фотографию с знаменитым актером.

"Главные ответственные за часть съемок у нас – международная кинокомпания Apple Tree и отечественные Star Media. Вы первопроходцы, с чем и поздравляю!", – написал Александр Ткаченко.

Сюжет фильма "Последний наемник" (The Last Mercenary)

Жан-Клод Ван Дамм играет таинственного экс-агента секретной службы, который должен срочно вернуться во Францию, когда правительство обвинило его сына в незаконной торговле оружием и наркотиками. Вскоре обнаруживается, что к запутанному делу причастна мафия и правительственные лица.

В фильме также снимутся Асса Силла, Самир Декацца, Патрик Тимсит, Эрик Джудор и актриса Миу-Миу.

Ранее мы сообщали, что Голливуд купил украинский триллер Let it snow в главной роли с Иванной Сахно.

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