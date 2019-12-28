Netflix снимет сериал о Шерлоке Холмсе: что известно

Это будет новый многосерийный проект

Кадр из фильма "Шерлок Холмс" Фото: YouTube

"Шерлок Холмс" получил адаптацию в виде полнометражного фильма и кинокомпания Warner Bros. будет снимать третью часть. А вот стриминговый сервис Netflix снимает еще одну ленту о приключениях легендарного детектива.

Узнайте, каким видят Шерлока Холмса в разных странах мира:

решил снять новый телесериал, сообщает RadioTimes. Например, 15-летняя Милли Бобби Браун получит 6,1 миллиона долларов за роль сестры Холмса.

По словам представителей, их работа станет полноценным переосмыслением хорошо знакомой классической истории. Он даже получил другое название, которое будет звучать, как "Нелегалы". Проект уже нашел своих героев. Главные роли в будущей экранизации сыграют Генри Ллойд–Гьюз, известный ролью в сериале "Убивая Еву", и Ройс Пирресон, который играет в популярной ленте "Ведьмак".

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Именно они окажутся в центре сюжета, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон, однако в несколько иных образах. Если в классической истории эти герои отважные, умные и ловкие, то в сериале "Нелегалы" эти двое будут жить "на новый лад". Они будут присваивать себе достижения группы уличных мальчишек, которым удается раскрывать самые громкие преступления.

Напомним, недавно Джуд Лоу, исполнитель роль доктора Ватсона, намекнул на сюжет третьего фильма.

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