Netflix уберет из доступа одиннадцать фильмов

С 1 по 27 апреля уберет из доступа пользователей сервиса "Аполлон 13", "Престиж", "Хоть раз в жизни" и другие

Совсем недавно стало известно, что компания Netflix объявила о готовности выпустить реалити-шоу The Push, в котором людей будут подталкивать к совершению настоящего убийства. Теперь же компания объявила, что с 1 по 27 апреля уберет из доступа пользователей сервиса одиннадцать фильмов.

Так, с 1 апреля зрители Netflix больше не смогут смотреть первую часть "Бэтмена" Тима Бертона, "Побег из Шоушенка" с Тимом Роббинсом в главной роли, "Аполлон 13" с Томом Хэнксом, "В погоне за счастьем" с Уиллом и Джейденом Смитами, антиутопию "Не отпускай меня", комедию "Крутые виражи" и фильм "Гольф-клуб" с Биллом Мюрреем.

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Кроме того, 15 апреля с канала исчезнет романтическая комедия с Эми Адамс "Как выйти замуж за 3 дня", 21 апреля — "Престиж" Кристофера Нолана, 22 апреля — документальный фильм Бэнкси "Выход через сувенирную лавку", а 27-го — мелодрама "Хоть раз в жизни" с Кирой Найтли.

Напомним, ранее стало известно, что в марте Netflix запускает новый бельгийский сериал Tabula Rasa.